Шесть причин, по которым кошки спят с хозяевами

Кошки, известные своей загадочностью, часто делят с хозяевами постель. Стало известно, почему эти питомцы превращаются в ласковых "грелок". Ответ кроется в их инстинктах и привязанности.

1. Тепло и комфорт

Кошки – термофилы, предпочитающие температуру 25–30°C. Человеческая постель – идеальное место:

Тело человека греет.

Постельное белье сохраняет тепло.

Рядом безопасно.

2. Безопасность

Кошки – социальные животные, спящие группами в дикой природе для защиты от хищников. Домашний хозяин воспринимается как часть "стаи", а кровать – как безопасная зона.

Ночью усиливается тревожность.

Спящий человек неподвижен.

Запах хозяина успокаивает.

3. Привязанность

Кошки выражают привязанность по-своему.

Мурлыканье – сигнал доверия.

Лизание рук или лица – проявление любви.

Подставление живота – высшая степень уверенности в безопасности.

4. Территориальный маркер

Сон рядом – способ заявить права на территорию.

Ложатся на вашу подушку (где сильнее запах).

Топчутся лапами перед сном (инстинкт мечения).

Спят только на вашей стороне кровати.

5. Биоритмы

Кошки – сумеречные животные, активные на рассвете и закате. Ночью они чередуют сон и бодрствование.

Охота (даже домашние кошки следуют инстинкту).

Скука – нет развлечений.

Голод.

6. Медицинские причины

Иногда сон с хозяином связан с проблемами со здоровьем.

Переохлаждение.

Стресс или тревожность.

Возрастные изменения.

Вывод

Сон с человеком – это сочетание инстинктов, привязанности и практической выгоды. Кошки любят людей, но по-кошачьи, с теплым боком рядом, передает дзен-канал "Интересное рядом".