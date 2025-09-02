Дизайнер рассказал, как преобразить кухню к осени с минимальными затратами

Осень — идеальное время для обновления кухни, но масштабный ремонт делать не обязательно. Достаточно внести пару акцентов, чтобы привычное пространство заиграло осенними красками. Арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев рассказал, как сделать это быстро, а главное — с минимальными затратами.

© Вечерняя Москва

1. Осеннее солнце — ваш союзник

— Летом солнечные лучи слишком резкие, а зимой их катастрофически не хватает. Осень же дарит мягкий, золотистый свет, который идеально подчеркивает текстуру дерева, блеск металлической фурнитуры и глубину цветных фасадов, — отмечает Александр Моисеев.

Совет: при планировании обновлений обратите внимание на светильники с теплой температурой свечения (2700–3000К). Добавьте подсветку рабочей зоны или акцентные бра у обеденного стола — сейчас на маркетплейсах можно найти варианты, к которым не нужно вести проводку. Они работают от батареек или подзаряжаются по USB.

2. Цвета, которые согревают

Осень вдохновляет на глубокие и насыщенные оттенки: теплый терракотовый, мягкий оливковый, янтарный, карамельный. Они прекрасно сочетаются с белым или светло-серым, создавая баланс тепла и свежести.

— Необычное решение: не перекрашивать всю кухню, а выбрать один–два ярких элемента. Например, купить новые обеденные кресла в насыщенном цвете или подушки на сиденья горчичного оттенка. Такой прием сделает интерьер модным, не перегружая его, — рекомендует дизайнер.

3. Ароматы, которые создают настроение

Запахи влияют на атмосферу не меньше, чем цвет или свет. Осенью особенно приятно, когда кухня встречает согревающими сердце глубокими нотами. Здесь на помощь приходят аромадиффузоры — с палочками или ультразвуковые, которые наполнят кухню характерными для осени ароматами.

Лучшие осенние сочетания: яблоки и корица — создают иллюзию свежеиспеченного пирога; сандал — придает утонченность и спокойствие; апельсин и гвоздика — бодрят и добавляют праздничного настроения; груша с карамелью — сладкая, уютная композиция для дождливых вечеров.

4. Уют через текстиль

— Скатерть из плотного льна, мягкие подушки на стульях, шторы, которые слегка рассеивают солнечные лучи, — все это можно добавить за один день. Новый текстиль не только освежит интерьер, но и смягчит звук, создавая камерное настроение, — считает Александр Моисеев.

5. Осень — время распродаж

Мало кто знает, но именно в начале осени магазины часто устраивают скидки на мебель и технику, освобождая склады к новогоднему сезону. Это шанс купить новую посудомоечную машину или смеситель по выгодной цене.

6. С чего начать, чтобы не утонуть в идеях

Определите приоритет — что на кухне раздражает сильнее всего: неудобная организация, устаревшие цвета, недостаток света. Составьте мини-проект — даже если это пара набросков от руки, он поможет понять, как будут сочетаться изменения. Начните с малого — иногда пара подушек, новая посуда ручной работы и замена ручек и правда способны дать эффект «новой кухни» без ремонта.

Обновленная кухня осенью — это не просто про интерьер. Это про самопомощь и заботу о себе во время, когда нехватка впечатлений и красок могут больно ударить по настроению.

Перед началом учебного года многие родители стремятся обновить интерьеры детской, чтобы ребенку было комфортно не только отдыхать, но и заниматься домашними заданиями. Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала основные недочеты, которые зачастую допускаются при обустройстве комнаты ребенка.