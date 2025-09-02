Как ухаживать за жимолостью в сентябре?

Жимолость считается одной из самых неприхотливых и зимостойких ягодных культур, но иногда практически не растет. Как пишет издание Pravda.Ru, проблема порой кроется в недостатке питания. Заняться этим вопросом можно уже сейчас, в сентябре.

© Вести Подмосковья

Для успешной зимовки в приствольном круге можно разложить перепревший конский навоз: за зиму питательные вещества частично переходят в доступную форму, а весной куст получает богатый запас питания для активного роста и формирования цветочных почек. Также, если в почве содержится достаточно калия и фосфора, жимолость лучше переживает морозы и быстрее просыпается с приходом тепла.

Весной после первой зимовки на плодоношение кусты важно прореживать: убирать слабые и лишние побеги, оставляя самые сильные.