Создан препарат, уничтожающий борщевик с эффективностью до 100%

Ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) выявили перечень химических веществ-гербицидов и разработали содержащий их препарат, который уничтожает заросли борщевика Сосновского с эффективностью 94-100%. При этом препарат не наносит вреда лесным культурам, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбНИИЛХ.

«Специалистами НИО (научно-исследовательского отдела СПбНИИЛХ - прим. ТАСС) селекции, воспроизводства и химического ухода за лесом был составлен научно обоснованный перечень перспективных для изучения гербицидов (раундап, анкор-85, арсенал новый и магнум) <...> Результаты полевых опытов показали высокую эффективность действия отобранных гербицидов на борщевик (94-100%). <...> При этом препарат не представляет угрозы для лесных культур, которые растут вместе с борщевиком», — говорится в сообщении.

При испытаниях препарата сосна и ель проявили высокую устойчивость к гербицидам анкор-85, а ель дополнительно - к смеси препаратов раундап. Препарат, содержащий гербициды, позволяет не только полностью устранить сорняк, но и при необходимости сформировать на площади уничтоженного сорняка газон из злаковых трав. Это было проверено и технически регламентировано на опытно-полевых объектах Гатчинского и Волосовского лесничеств Ленинградской области. Как уточнила пресс-служба института, препарат может применяться на землях разных категорий, не только лесного фонда.

Разработка СПбНИИЛХ проводилась по 5 хозяйственным договорам с органами государственной власти и организациями регионов Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов".

Автором разработки является доктор сельскохозяйственных наук, начальник научно-исследовательского отдела селекции, воспроизводства и химического ухода за лесом СПбНИИЛХ Александр Егоров.