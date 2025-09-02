Стало известно, как кондиционер для белья портит вещи

По словам врачей и экологов, использование кондиционера может плохо повлиять на качество одежды. Вот как это работает.

Главные действующие вещества в кондиционерах для белья - это катионные поверхностно-активные соединения, которые прилипают к волокнам ткани и создают ощущение гладкости. Также добавляют в эти средства отдушки, ароматизаторы, красители. При этом, согласно исследованиям Европейского химического агентства (ECHA) и отчётам American Lung Association, катионные ПАВы медленно разлагаются в воде и могут накапливаться в организме, ароматизаторы же способны вызвать аллергию.

Вместе с тем дерматологи всё чаще диагностируют контактный дерматит у людей, которые регулярно используют кондиционеры для белья. Связано это с катионными ПАВ и отдушками в их составе.

С кондиционером полотенца становятся на ощупь мягче, но хуже впитывают влагу, хлопковые футболки на теле сидят приятнее, но быстрее теряют форму и яркость. В целом ткань сразу после стирки будет казаться нежнее, но также у неё быстрее уйдут воздухопроницаемость и свежесть.