Названы главные угрозы огороду на балконе

Огород на балконе может погубить паутинный клещ. Эту и другие угрозы для таких растений россиянам назвала садовод и блогер Светлана Самойлова в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, паутинный клещ появляется при отсутствии проветривания. Побороть его, продолжила она, удастся с помощью установки на балконе обычного вентилятора, который не позволит болезням прогрессировать, либо специальных препаратов.

Помимо этого, предупредила садовод, на «балконном огороде» могут завестись грибные комары или мошки. Наконец, грядка может страдать и от нехватки естественного освещения. При этом, если в огороде на балконе будет чересчур жарко, добавила Самойлова, культуры могут перестать расти и плодоносить.

