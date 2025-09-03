Садоводам напомнили об опасности лишайников для плодовых деревьев

Лишайники на яблонях, грушах и сливах мешают дереву дышать, становятся укрытием для насекомых-вредителей и создают влажную среду, подходящую для грибков. Издание Pravda.Ru рассказало, как распознать лишайник и проводить профилактику.

© Вести Подмосковья

Лишайники не проникают внутрь тканей в отличие от цитоспороза. По сравнению с мхами они более плотные и хрупкие, цвет варьируется от серо-зеленого до ярко-оранжевого. Признак запущенной ситуации - кора становится рыхлой и ломкой, ветви усыхают. Сентябрь хорошо подходит для борьбы с лишайниками. Их можно убрать вручную с помощью деревянного скребка, пластикового шпателя или щетки с жесткой, но не металлической щетиной. Поврежденные места замазываются садовым варом или глиняной болтушкой с купоросом.

Для закрепления результата используются растворы на основе железного или медного купороса, мыльно-зольные растворы, сода кальцинированная, концентрированный зольный отвар. В качестве профилактики рекомендуется регулярно прореживать крону для улучшения вентиляции и снижения влажности, подкармливать дерево фосфорно-калийными удобрениями.