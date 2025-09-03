Эколог рассказал, какие растения купить домой с приходом осени

С приходом осени, когда люди больше времени проводят в помещениях, актуальна тема «зеленого фильтра» — комнатных растений, очищающих воздух и выделяющих фитонциды, которые снижают количество микробов. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко.

© Вечерняя Москва

Полезные растения:

Алоэ вера улавливает формальдегид и бензол, очищает воздух.

Хлорофитум эффективно очищает угарный газ и бытовые испарения.

Сансевиерия («тещин язык») ночью выделяет кислород и антимикробные вещества.

Герань — эфирные масла подавляют бактерии и отпугивают насекомых, но может вызывать аллергию.

Лавр и розмарин обладают антисептическим и ароматерапевтическим эффектом.

Фикус Бенджамина снижает пыль и аллергены.

Эвкалипт — источник фитонцидов, полезен в сезон простуд.

«Что важно понимать: растения не заменяют проветривание и уборку, но создают дополнительный барьер. При этом они увлажняют воздух, что само по себе снижает выживаемость вирусов в пыли», — заключил Рыбальченко в беседе с Life.ru.

«Вечерняя Москва» вместе с профессиональным садоводом Кристиной Бегишевой разбирались, какие необычные экзотические растения можно посадить у себя в квартире.