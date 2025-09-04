Как подготовить теплицу к холодам?

Осенью следует уделить внимание в том числе подготовке теплицы к холодам. Как пишет издание Pravda.Ru, от чистоты и состояния почвы зависит здоровье растений и будущий урожай.

За сезон в теплице скапливаются остатки растений и болезнетворные микроорганизмы. Поверхности важно тщательно вымыть и обработать дезинфицирующими растворами. Для поликарбонатных и стеклянных конструкций подойдут мыльные растворы, растворы горчичного порошка, специальные средства, препараты на основе перекиси водорода и кислородные отбеливатели. Для металлических каркасов подойдут составы с ингибитором коррозии.

При теплой погоде землю в теплице можно пролить биопрепаратами с живыми микроорганизмами, которые подавляют развитие фитопатогенов и улучшают состояние почвы. Когда наступит похолодание, можно применить надуксусную кислоту, медный купорос (не чаще одного раза в 4-5 лет), железный купорос, серные препараты (не допускать попадания на металл).

Раз в три-четыре года следует полностью обновлять верхний слой земли толщиной 10-15 см. Если время пришло, старую землю можно заменить огородным грунтом с грядок, где росли бобовые, лук, ранняя капуста или огурцы, а также покупной почвосмесью или самостоятельно составленной смесью из огородной земли, перегноя, биогумуса и торфа.