Специалист объяснил, как правильно поливать растения осенью

Осенний полив дачных растений играет важную роль в подготовке сада к зиме. Как рассказал изданию NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, проводить влагозарядковый полив лучше всего после того, как деревья и кустарники сбросят листву, но до наступления устойчивых заморозков.

«Осенний полив, особенно влагозарядковый, крайне важен для деревьев и кустарников. Насыщенные влагой растения гораздо лучше переносят зимние морозы и перепады температур. Проводить его следует после листопада, но до наступления устойчивых заморозков. Это поможет корневой системе накопить достаточный запас воды, что предотвратит зимнее усыхание и защитит дерево от повреждений», — пояснил парламентарий.

Чаплин также отметил, что в осенний период не стоит полностью отказываться от ухода за газоном. Полив следует продолжать, но в умеренных объёмах. Последнюю стрижку травы, по его словам, желательно проводить в конце октября, оставляя высоту покрова на уровне 5-7 сантиметров.

Кроме того, депутат дал рекомендации по уходу за многолетними растениями. После осенней обрезки их стоит замульчировать компостом — это не только обеспечит дополнительное питание, но и поможет защитить корни от промерзания в холодный сезон.

