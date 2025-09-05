Специалист рассказал, почему сегодня популярны вещи времен СССР

Оказалось, что вещи времен СССР и 90-х для многих россиян вовсе не старый хлам, а ценность. Психолог Майя Андрияничева рассказала, почему они пользуются популярностью.

«Примерно каждые 20-30 лет возникает всплеск интереса к культуре прошлого поколения. Это называется "петли ностальгии" и связано со сменой поколений, возвращением моды в цикле, попыткой идентифицировать себя через "культурные коды прошлого ". В 2010-х были в моде 80-е, в 2020-х - 90-е, к 2030-м придет эстетика начала 2000-х», — считает эксперт.

Кроме того, старые вещи - не просто предметы. Это якоря памяти, напоминающие о людях, связанные с эмоциями, запахами. Они дают ощущение "домашнего прошлого", которого не хватает в нестабильном настоящем.

А иногда интерес к старым вещам перерастает в хобби. По словам коллекционера Сергея, у любителей всегда пользуются большим спросом статуэтки и посуда. Популярность других предметов то растет, то падает.

«Собирают все - книги, часы, деньги, елочные игрушки, открытки, раньше были популярны марки, значки. Сейчас вот новые веяния на 90-е: продаются даже видеокассеты, но особенно популярны игрушки из киндеров. Помните такие? Ценятся те, что выпускались небольшими сериями. И еще фотоаппараты старые - на них сейчас прямо бум».

На первый взгляд мода на 90-е - просто очередной тренд. Однако с точки зрения психологии это отражение более глубоких процессов.

«Миллениалы (родившиеся в 1981-1996 годах) сейчас находятся в возрасте 30-45 лет. Это время, когда человек активно возвращается к воспоминаниям детства: это "точка ностальгии", когда хочется вспомнить, как все было просто раньше. Ностальгия - не только воспоминания, а психологическая защита от стресса и неопределенности. Сегодняшний мир перенасыщен информацией, нестабильностью, кризисами. Поэтому память обращается в прошлое - туда, где было "тепло, понятно и все впереди», — рассказала Майя Андрияничева "Тульской службе новостей".

