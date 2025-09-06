Перечислены животные, которых нельзя заводить дома

С 1 сентября 2025 года начал действовать обновленный перечень животных, которых запрещено заводить дома. Какие звери попали в список, рассказала адвокат Яна Воробьева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Под запрет попали крупные хищники, таких как львы и тигры, а также крупные обезьяны и другие приматы. Кроме того, запрещено держать в домашних условиях крокодилов, ядовитых змей, крупных питонов, ядовитых ящериц, комодских варанов, опасных земноводных, ядовитых пауков и скорпионов, акул, скатов, электрических угрей и других опасных морских обитателей. В перечне также указаны страусы, казуары, пеликаны, фламинго, пингвины, а также крупные хищные и редкие птицы.

Ограничения действуют на содержание таких животных в квартирах и частных домах. Исключения сделаны для организаций, имеющих соответствующую лицензию, например, зоопарков и цирков, где обеспечиваются необходимые условия для содержания этих видов.

Изменения в законодательстве направлены на обеспечение безопасности россиян и гуманное отношение к животным, которые не приспособлены для жизни в жилых помещениях или требуют специальных условий содержания. За нарушение правил грозит административная и уголовная ответственность, особенно в случаях жестокого обращения с животными или незаконного оборота редких видов.

