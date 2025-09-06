Кинолог оценил пользу строгости при дрессировке собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев усомнился в пользе строгости при дрессировке собаки.

© РИА Новости

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что отношения с питомцем — это не история о лидере и подчинённом, и хозяину нет смысла доказывать своё превосходство.

Как отметил эксперт, собаки хорошо улавливают эмоции человека, и злость — это сильный стресс для животного. Чтобы показать своё недовольство, достаточно строгой интонации, полагает Голубев.

Он также считает, что в демонстрировании недовольства важна системность, и нет смысла ругать собаку спустя время после её проступка.

