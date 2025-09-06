Почему стоит внимательнее выбирать места для передержки своих питомцев

От качества сервиса зависит не только их здоровье, но и жизнь.

Необходимо изучить отзывы в интернете, лично ознакомиться с условиями проживания и ухода, а также составить официальный документ об оказании услуг.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я призываю всех людей, кто своих питомцев отдаёт на передержку куда бы то ни было, очень внимательно к этому относится. Потому что от этого зависит не только здоровье, но и жизнь вашего любимца. Сначала надо изучить вопрос. То есть прочитать все отзывы в интернете. Если там десятки людей оказались обманутыми и столкнулись с вот этим произволом, первое, что нужно сделать, это обратить внимание, откуда столько негативных комментариев. И стоит ли туда вести своё животное. Второе — это приехать, посмотреть все на месте, где именно будет содержаться ваше животное, кто за ним будет ухаживать, чем его будут кормить, какие там условия, как там выгул организован и так далее. И третье — составить официальный документ. Это же коммерческая услуга, как гостиница. Понимаете, к потребителям не меньше вопросов, чем к тем, кто оказывает эти услуги. Если у них готовы были покупать места в этом концлагере, а что их не продавать? Вот они и продавали. Теперь сядут».

Ранее в Госдуме допустили «реальные сроки» владелицам зоогостиницы DogTown в Подмосковье.

Прокуратура начала проверку после жалоб в соцсетях. Граждане сообщили, что сотрудники одной из частных передержек издевались над собаками и оставляли их в тесных клетках с экскрементами. По словам владельцев, их питомцы возвращались домой с травмами — от ссадин до переломов.

Как уточнили в ведомстве, во время проверочных мероприятий будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными.