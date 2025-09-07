В Южной Корее набирает популярность культура прощания с умершими питомцами

В Южной Корее стремительно распространяется новая форма прощания - с домашними животными. Все больше южнокорейцев, теряя четвероногих друзей, проводят для них настоящие похороны: с катафалком, гробом, урной, прощальной комнатой и фотографиями на экране. Для многих это стало способом выразить благодарность и завершить важную главу жизни. По мере увеличения численности домашних питомцев, когда, согласно статистике, "друга человека" имеет каждая четвертая семья в стране, данный сегмент превращается в часть общественной культуры и заметный по оборотам бизнес.

© Российская Газета

Согласно данным KB Financial Research Institute, в 2025 году 64,6% корейцев, потерявших питомца, организовали для него похороны - в зале прощания или у ветеринара. Еще два года назад таких было лишь 38,7%. Число тех, кто выбрал кремацию, выросло с 29,5% до 49,5%. При этом лишь 31,6% продолжают хоронить питомцев самостоятельно, тогда как в 2023 году таких было почти 59%. А по данным других опросов, 84% владельцев планируют в будущем проводить официальную церемонию прощания со своим питомцем.

Причин у этого явления несколько. С одной стороны - юридические. По южнокорейским законам тело животного считается бытовым отходом, и единственная легальная альтернатива кремации - выброс в специальном мусорном мешке. Для большинства владельцев, особенно тех, кто прожил с питомцем годы, это немыслимо.

Но куда важнее другое: в Корее меняется само восприятие животных. Если раньше их нередко воспринимали как функциональных спутников (охрана, развлечение для детей), то теперь собаки, кошки, а иногда и черепахи, попугаи или даже золотые рыбки становятся полноправными членами семьи. Их смерть приносит подлинную боль. Как отметил профессор Ли Ун Чжон в интервью местному англоязычному изданию The KoreaHerald:

"Многие переживают утрату питомца как личную трагедию. Возникает так называемый "синдром утраты животного". Прощальная церемония позволяет людям закрыть эмоциональный цикл и почувствовать, что все завершено с достоинством".

Одним из примеров такой новой культуры стала история жительницы города Ёнъин Ким Чжи Хён, которая в прошлом году простилась со своей 17-летней собачкой по кличке Кон. Вместе с семьей она прибыла в похоронное агентство для животных, где Кона омыли, завернули в льняную ткань и уложили в деревянный гроб. В специальной прощальной комнате, где показывали фотографии питомца, семья провела последние минуты с ним, после чего состоялась кремация.

"Да, это стоило сотен тысяч вон, но главное - я могла быть рядом с ней до самого конца. И это помогло мне справиться с горем", - вспоминает Ким.

Растущий спрос стимулирует развитие индустрии. Еще в 2019 году в стране было всего 44 официальных похоронных учреждения для животных, а сегодня - уже 83. Причем 31 из них сосредоточено в провинции Кёнгидо, остальные - вблизи крупных городов. Остров Чеджу и ряд сельских регионов пока остаются вообще без доступа к подобным услугам, что вызывает протесты и судебные разбирательства.

Крупные компании активно заходят на этот новый сегмент рынка. Один из лидеров похоронных услуг для людей, Boram Sangjo, запустил бренд Sky Pet и предлагает полные пакеты - от урн до выезда ритуального директора - по ценам от 1,8 до 4,8 миллиона вон. Компания KT предлагает включать услуги прощания с питомцами в ежемесячные счета за мобильную связь. А спектр ритуальных предметов растет: от гробов из орехового дерева до памятных украшений и камней, созданных из праха.

При этом расходы остаются серьезными. По оценкам агентства 21 Gram, средняя стоимость прощания, организованного после смерти питомца, составляет 680 тысяч вон (ок. 500 долл.), а при предварительном заказе - около 500 тысяч (360 долл.). Это особенно ощутимо на фоне того, что уход за пожилыми животными обходится владельцам в среднем более чем в миллион вон в год только на ветеринарные услуги.

Общественная дискуссия по этому поводу ведется активно. Одни считают, что похоронные компании наживаются на горе, предлагая слишком дорогие пакеты. Другие, напротив, уверены: возможность выбрать формат прощания - важная часть заботы и признания.

"Мы выбрали только базовый набор, а рядом была семья, которая сразу заказала все самое дорогое. Их собака умерла совсем молодой - видно было, как им тяжело", - рассказывает одна из посетительниц.

Тем временем органы власти и зоозащитники обсуждают, как сделать такую практику более доступной. Уже создаются государственные похоронные учреждения для животных, а малообеспеченным семьям в ряде регионов предоставляется поддержка. Однако, как подчеркивают эксперты, пока остается серьезный разрыв между растущей эмоциональной потребностью и доступностью инфраструктуры.