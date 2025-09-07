Какой сорт томата посадить для высокой урожайности

Хочу познакомить вас с сортом экзотического томата от агрофирмы «Аэлита». Ездила за ним на другой конец города, один пакетик не закажешь в интернете. Называется сорт 'Бурый медведь'. Конечно, привлёк меня картинкой, я люблю необычные томаты.

Сорт среднеспелый, индетерминантный. У меня рос в моей полутеплице (покрыта только крыша и две стороны). В моих условиях вырос не очень высоким: один кустик около метра, другой примерно 1 м 30 см. В Подмосковье погода в этом году странная — то жара, то ливни тропические, были сильные перепады температур — переживала за томатики. Несмотря на то, что моя рассада сильно переросла до высадки на постоянное место, кусты быстро акклиматизировались и начали завязывать плоды.

Кисти завязывал хорошо, через 2 листа, в кисти 5 плодов среднего размера, примерно 150-200 г.

Плоды созревали постепенно и достаточно долго, возможно, влияли погодные условия, а может, и моя агротехника, очень далёкая от совершенства, а может, и все вместе. Сорвать сразу всю кисть или несколько «мишек» сразу не удавалось, только по одному. Но я все равно довольна, ожидания мои оправдались! Мои «медведи» оказались красивыми и вкусными. Вот так выглядит только сорванный с куста созревший «мишка».

Кажется, как будто не дозрел ещё, но так и должно быть — цвет зелено-красноватый снаружи, именно, что бурый. Я определяла на ощупь — как стал мягким, так и сорвала. И томатик легко оторвался (обычно когда ещё рано, сложно оторвать томат, надо прилагать усилия).

Один я случайно уронила, и кожица треснула немного. Тут же дивный аромат начал разноситься по кухне! Мне уже не терпелось его попробовать и посмотреть, какой он внутри.

Томат оказался как на упаковке — зелено-желтоватый с розовыми разводами, очень красивый и интересный.

Ну а что же со вкусом? Ведь часто бывает, что томаты красивые, но кислые или безвкусные. Но это не про 'Медведя'! Вкус у него такой же необычный, как и его вид — сладкий, с фруктовыми нотками и лёгким помидорным послевкусием. Если есть с закрытыми глазами, то и не поймёшь, что это помидор сразу.

Мне очень понравился 'Бурый медведь': не капризен в рассаде, урожайный, очень красивый, ароматный и сладкий! Обязательно буду сажать ещё!