В теплицах еще дозревают томаты и растут огурцы, в открытом грунте продолжают плодоносить баклажаны, а дачники уже вовсю строят планы — как получить хороший урожай в следующем году.

© Вечерняя Москва

Для того чтобы планы наши реализовались, сейчас, в начале осени, придется хорошенько потрудиться. О том, что надо успеть сделать в сентябре на дачном участке, «Вечерней Москве» рассказывает биохимик и дачница с многолетним стажем Екатерина Попова.

— Начнем с освободившихся грядок. У большинства дачников сейчас «отдыхают» грядки, на которых рос чеснок. Вот восстановлением их плодородия и надо озаботиться заранее, за две-три недели до посадки озимого чеснока. Если у вас достаточно тяжелая почва, которую чеснок откровенно не любит, разрыхлите ее, добавив песок. Внесите удобрения, которые культура за время роста «вынесла» из земли.

Чеснок — большой любитель фосфора, поэтому либо внесите в качестве минерального удобрения суперфосфат из расчета 30–40 г на один квадратный метр, либо замените его рыбной или костной мукой (1–3 стакана на квадратный метр). Не обойтись и без калийной подкормки, в данном случае — сульфата калия. Дозировка та же — 30–40 г на квадратный метр. Рассыпьте гранулы по поверхности земли, слегка заделайте в почву. Чтобы удобрения начали работать, землю надо пролить. Впрочем, возможно, это сделает за вас осенний дождь....

Остальные освободившие грядки тоже самое время готовить под посадки будущего года. Отличными помощниками в этом станут растения-сидераты. Пожалуй, самое популярное среди них — горчица. Правда, не стоит засаживать ею те грядки, где у вас росли редис, капуста и другие крестоцветные, ведь они относятся к растениям одного семейства, к которым питает особое пристрастие крестоцветная блошка. В этом случае лучше отдать предпочтение, скажем, бобовым, к ним относятся клевер, люпин, вика, донник, горох.

Посев сидератов — дело нехитрое: разбросайте семена по поверхности грядки погуще, заделайте в почву с помощью граблей и не забудьте полить. Если осень выдастся сухой, поливайте регулярно, пока растения не вырастут примерно до 15–20 сантиметров. После чего их надо заделать в почву, используя мотоблок, или с помощью мотыги — все зависит от масштабов посадок и наличия современных садовых инструментов.

Еще один способ вернуть земле силы, которые она потратила на растения этого сезона, довольно прост. Для этого следует разложить по поверхности грядок скошенную траву. Сколько? Да сколько есть, но чем толще получится слой зеленой органики, тем лучше. У меня в ход идут и измельченные с помощью газонокосилки сорняки, ботва свеклы и моркови. Слегка заделайте (зарывать не надо) это богатство в почву, чтобы процесс разложения шел быстрее. И, конечно, не забудьте пролить. За зиму все это перепреет и вернет почве необходимые питательные элементы.

Садоводы-огородники знают, что обойтись без такого ценнейшего удобрения, как компост, на участке возможно лишь в единственном случае: если вы приезжаете на дачу только для того, чтобы пожарить шашлыки. Если же у вас есть хотя бы пара-тройка грядок, вам без компоста — никуда. Его вносят при перекопке грядок весной или осенью, чтобы улучшить структуру и повысить плодородие земли. Он — отличная мульча для ягодных кустов и плодовых деревьев: мало того, что хорошо сохраняет влагу, питает почву, так еще и сдерживает рост сорняков.

Многие дачники, приступая к выращиванию рассады, для хорошего результата добавляют в землю компост. В общем, как говорится, компоста много не бывает. Вот почему для многих огородников так важно, чтобы процесс его созревания не затягивался, а напротив, шел как можно быстрее. Помочь этому можно следующим образом. Сегодня в продаже представлено немало средств для ускорения созревания компоста. Навскидку это и биопрепарат «Байкал ЭМ-1», и «Тамир», и «Сияние 3», и «Экомик дачный»....

Но можете и сами приложить руку к тому, чтобы ваш компост стал готов к применению как можно быстрее. Разведите в ведре воды стакан какого-либо азотного удобрения (я использую аммиачную селитру или нитроаммофос), затем добавьте по 1 литру этого раствора на каждое ведро воды и пролейте как следует содержимое компостного контейнера, бака или кучи. Процесс пойдет быстрее.

А ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?

Плоды баклажанов, томатов, болгарского перца вовсе не овощи, как мы привыкли считать, а ягоды. И любимые многими бананы — никакие не фрукты, а тоже ягоды. Ведь с точки зрения ботаники к ягоде относится плод с сочной мякотью и большим количеством семян, который завязывается из одного цветка.

ВСПОМНИМ ДЕТСТВО

У многих в этом году яблони ломятся от урожая, а значит, остро стоит вопрос переработки урожая. Компоты, варенье, джем, сушеные яблоки — все это по-прежнему популярно у хозяек. А давайте попробуем приготовить нежную яблочную вкуснятину, по вкусу напоминающую детское питание. 5 кг яблок очистить от кожуры и косточек, залить 2 стаканами воды, добавить 1/2 стакана или 1 стакан сахара и тушить, помешивая, до размягчения. Затем пробить блендером, добавить банку сгущенки, варить, помешивая, 5–10 мин, пока масса не станет однородной. Разложить ее горячей по стерилизованным банкам.

В России с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в «дачном» законодательстве. Что поменяется с осени для владельцев загородных домов — в материале «Вечерней Москвы».