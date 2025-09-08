Как за бетонной стеной: дизайнер назвал главные тренды в интерьере

В сети стал набирать обороты интерьерный тренд на... бетонные стены. «Вечерняя Москва» пообщалась с частным дизайнером интерьеров Андреем Орловым и узнала о других современных тенденциях в ремонте квартир.

Эксперт уверен — немного дикий тренд пришел оттого, что люди устали от бесконечных слоев обоев и краски. Им хочется честности, простоты и стиля в материалах.

Чтобы такой интерьер выглядел красиво, важно помнить: бетонная стена — это не просто «оставить как есть». Поверхность нужно обработать. Обычно ее шлифуют, иногда наносят специальные пропитки, чтобы цвет был ровным и поверхность не пылила. Можно добавить лак или матовое покрытие — тогда бетон сохранит свой характер, но станет более «жилым», уютным, — объясняет «Вечерней Москве» Андрей Орлов. — Некоторые дизайнеры играют на контрасте: холодную строгость бетона сочетают с теплым деревом, мягким текстилем, живыми растениями. Получается интерьер, который одновременно и современный, и комфортный.

Комната цветет и пахнет

Зелень становится частью квартир и домов. Например, в виде живых стен — свисающих лиан или искусственного мха, крупных растений и других зеленых композиций. Тяга к природе находит отражение и в цветовой гамме. Люди выбирают успокаивающие оттенки: приглушенный зеленый, цвет сухой травы, мягкий серо-зеленый и глубокий песочный.

Хочется уюта

Вязаные пледы, бархат, фактурная керамика и многое другое — в моде все, что каждый встречал у своей бабушки в деревне. Цветовая гамма таких вещей обычно нейтральных тонов — мягкий бежевый, слоновая кость, приглушенный серый, древесные оттенки... Этакий скандинавский стиль на русский манер. Россияне хотят видеть интерьер одновременно уютным и лаконичным.

Лампочка с мозгами

С широким распространением технологий люди стараются привнести «умность» во все, что есть в квартире. Все как в фильмах про далекое будущее, где человек, сказав одну фразу, запускает процесс уборки по всей квартире. Люди активно включают в интерьер умные лампочки, пылесосы, благо подобные технологии подойдут почти под любой интерьер.

Как у бабушки

Уже несколько лет в моде держится и ретростиль. Раньше подобная мода касалась в основном одежды и аксессуаров. Но сегодня люди даже ремонт делают в стиле эпох прошлого. Для этого за большие деньги покупают винтажные вещи: антикварную мебель, люстры, торшеры и многое-многое другое.

Больше деталей

Один из трендов 2025 — максимализм. В таком интерьере максимум цветов, форм и текстур. Персидский ковер на полу, яркие розовые кресла, обилие горшков с цветами и вишенка на торте — пятнистый журнальный столик посреди комнаты? Да, заверните два!

Елена Диль, руководитель частной компании по дизайну интерьера:

Сегодня бетонные стены ценятся за свою универсальность, долговечность и способность создавать уникальные пространства, балансирующие между грубостью и утонченностью, индустриальным шармом и современной эстетикой. Бетонные стены ассоциируются с минимализмом, индустриальным и скандинавским стилем.

Какие странные дизайнерские решения были популярны раньше:

Аж глазам больно

В попытке создать что-то «уникальное» люди часто предпочитали яркие и неестественные цвета при выборе мебели. Только вот глаза от таких оттенков сильно устают, да и кислотно-зеленая или оранжевая кухня уже давно кажется современным дизайнерам устаревшей.

И фотоальбома не надо

В начале 2010-х годов в тренды дизайна вошли фотообои, которые выглядели чуждо практически в каждом интерьере. Зато какой полет фантазии! Хочешь — будет тебе поле с ромашками на кухне или ночной город в спальне. Нравится экзотика? Не проблема — можно наклеить дельфинов в ванной комнате.

Душевая просто космос

Примерно в 2000-х годах в России начали появляться новомодные душевые кабины из Китая с кучей полезных функций. Тут вам и встроенный массаж, и джакузи…. Звучало сказочно! Однако на самом деле такие кабины выглядели очень громоздко и часто ломались. В итоге через несколько лет пользования покупатель такой чудо-техники получал большой, неудобный и бесполезный «космический корабль», который было почти невозможно отмыть.

