Какие элементы «убивают» современный стильный интерьер

Арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, что в современной эстетике обустройства жилья все большую ценность приобретают простота, функциональность и внимание к деталям. Некоторые элементы, которые резко выбиваются из общей картины, способны «убить» стильный интерьер.

© Вести Подмосковья

«Один из наглядных примеров - ковры с бахромой и тяжелые портьеры. Когда-то они символизировали достаток и уют, но в современных лаконичных интерьерах с четкой геометрией и чистыми линиями выглядят лишними. Сюда же относятся случайные предметы на открытых полках: возможно, часть этих вещей давно утратила не только функциональную, но и эстетическую ценность. Сегодня открытые полки обычно используются для тщательно продуманных композиций», - отметила специалист и посоветовала оставлять «воздух», отказавшись от заполнения всего свободного места.

Также собеседница издания подчеркнула, что актуальное зонирование предполагает гибкость, а сочетание разных по стилю и форме предметов мебели позволяет создать более живое и органичное пространство. Она посоветовала убрать чехлы и покрывала с мягкой мебели, так как производители теперь предлагают диваны и кресла с износостойкими тканями. Броские анималистичные принты, крупные цветочные орнаменты и геометрический калейдоскоп следует использовать с четким пониманием работы таких визуальных приемов.

Кроме того, иногда проигрышным решением оказывается барная стойка. По словам Натальи Веденовой, она выглядит эффектно, но с точки зрения удобства и функциональности ее лучше использовать не как альтернативу обеденной зоне, а как дополнение к ней.