Не спешите выбрасывать: как еще можно использовать просроченную косметику

Не спешите выбрасывать просрочку: как еще можно использовать косметику
Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда скупают косметику в таком количестве, что не успевают ею пользоваться. И со временем обнаруживают, что часть просто пришла в негодность или истек срок годности. Выбрасывать любимые средства жалко, ведь некоторые продукты стоят немало денег. Однако не спешите расставаться с ними навсегда! Оказывается, многие виды косметики можно применить повторно даже после истечения срока годности. Главное — соблюдать осторожность и избегать контакта с кожей лица и глазами. Рассмотрим подробнее, каким образом можно подарить вторую жизнь любимым средствам.
Кремы и лосьоны
- Просроченный крем для рук легко превращается в увлажняющее средство для обуви или кожаных изделий. Просто нанесите немного крема на влажную ткань и аккуратно обработайте поверхность изделия.
- Можно сделать домашний скраб, смешав остатки крема с сахаром или солью мелкого помола. Это отличный способ обновить кожу локтей, коленей и пяток.
Тональные кремы и пудры
- Если тональный крем слегка загустел или стал трудно наносимым, попробуйте разбавить его небольшим количеством воды или специального растворителя для косметики. Получится освежающая сыворотка для кожи, которую можно наносить перед макияжем.
- Остатки компактной пудры отлично подойдут для очистки металлических поверхностей: ювелирных украшений, серебряных столовых приборов и аксессуаров. Смочите кусочек ткани остатками пудры и протрите украшения, после чего промойте водой и высушите полотенцем.
- Старый рассыпчатый хайлайтер или бронзатор станет прекрасным средством для придания блеска волосам. Для этого перемешайте небольшую порцию продукта с вашим обычным шампунем и равномерно распределите смесь по всей длине волос.
Средства декоративной косметики
- Потекшие тени для век, потрескавшиеся румяна или испорченные помады с неистекшим сроком годности можно растопить на водяной бане и залить заново в чистую форму. После застывания получится новый продукт, готовый к использованию!
- Тени или карандаши могут помочь замаскировать царапины и потертости на кожаной обуви или мебели. Аккуратно нанесите немного продукта на поврежденный участок и растушуйте.
- Также тени и карандаши можно использовать в декоре и творчестве. Ими можно рисовать на бумаге, ткани, стекле, дереве или других материалах. Можно экспериментировать с различными оттенками и техниками.
- Старая щеточка от туши для ресниц идеально подойдет для чистки труднодоступных мест: мелких щелей, клавиатуры компьютера или ювелирных изделий.
Бальзамы и масла
- Из остатков бальзама для губ получается прекрасное средство ухода за деревянной мебелью. Протирайте изделия мягкой тканью, предварительно смоченной в бальзаме.
- Ароматизированные масла, потерявшие свежесть аромата, подходят для увлажнения и смягчения кутикулы ногтей. Перед маникюром нанесите каплю средства на пальцы, уделяя особое внимание зоне вокруг ногтя.
- Эфирные масла, входящие в состав парфюма, способны эффективно отпугивать насекомых и грызунов. Распылите небольшой объем духов на тряпочку и положите ее в шкаф или комод.
Таким образом, просрочка косметики или ее порча вовсе не означает необходимость немедленно отправлять ее в мусорное ведро. Эти советы позволят вам сэкономить деньги и дать второй шанс любимым продуктам.