Не спешите выбрасывать: как еще можно использовать просроченную косметику

Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда скупают косметику в таком количестве, что не успевают ею пользоваться. И со временем обнаруживают, что часть просто пришла в негодность или истек срок годности. Выбрасывать любимые средства жалко, ведь некоторые продукты стоят немало денег. Однако не спешите расставаться с ними навсегда! Оказывается, многие виды косметики можно применить повторно даже после истечения срока годности. Главное — соблюдать осторожность и избегать контакта с кожей лица и глазами. Рассмотрим подробнее, каким образом можно подарить вторую жизнь любимым средствам.

Кремы и лосьоны

Просроченный крем для рук легко превращается в увлажняющее средство для обуви или кожаных изделий. Просто нанесите немного крема на влажную ткань и аккуратно обработайте поверхность изделия.

Можно сделать домашний скраб, смешав остатки крема с сахаром или солью мелкого помола. Это отличный способ обновить кожу локтей, коленей и пяток.

Тональные кремы и пудры

Если тональный крем слегка загустел или стал трудно наносимым, попробуйте разбавить его небольшим количеством воды или специального растворителя для косметики. Получится освежающая сыворотка для кожи, которую можно наносить перед макияжем.

Остатки компактной пудры отлично подойдут для очистки металлических поверхностей: ювелирных украшений, серебряных столовых приборов и аксессуаров. Смочите кусочек ткани остатками пудры и протрите украшения, после чего промойте водой и высушите полотенцем.

Старый рассыпчатый хайлайтер или бронзатор станет прекрасным средством для придания блеска волосам. Для этого перемешайте небольшую порцию продукта с вашим обычным шампунем и равномерно распределите смесь по всей длине волос.

Средства декоративной косметики

Потекшие тени для век, потрескавшиеся румяна или испорченные помады с неистекшим сроком годности можно растопить на водяной бане и залить заново в чистую форму. После застывания получится новый продукт, готовый к использованию!

Тени или карандаши могут помочь замаскировать царапины и потертости на кожаной обуви или мебели. Аккуратно нанесите немного продукта на поврежденный участок и растушуйте.

Также тени и карандаши можно использовать в декоре и творчестве. Ими можно рисовать на бумаге, ткани, стекле, дереве или других материалах. Можно экспериментировать с различными оттенками и техниками.

Старая щеточка от туши для ресниц идеально подойдет для чистки труднодоступных мест: мелких щелей, клавиатуры компьютера или ювелирных изделий.

Бальзамы и масла

Из остатков бальзама для губ получается прекрасное средство ухода за деревянной мебелью. Протирайте изделия мягкой тканью, предварительно смоченной в бальзаме.

Ароматизированные масла, потерявшие свежесть аромата, подходят для увлажнения и смягчения кутикулы ногтей. Перед маникюром нанесите каплю средства на пальцы, уделяя особое внимание зоне вокруг ногтя.

Эфирные масла, входящие в состав парфюма, способны эффективно отпугивать насекомых и грызунов. Распылите небольшой объем духов на тряпочку и положите ее в шкаф или комод.

Таким образом, просрочка косметики или ее порча вовсе не означает необходимость немедленно отправлять ее в мусорное ведро. Эти советы позволят вам сэкономить деньги и дать второй шанс любимым продуктам.