Садоводам напомнили, как использовать переизбыток яблок в качестве удобрения

Иногда садоводы сталкиваются с переизбытком яблок и принимают решение утилизировать часть урожая. Многие отправляют излишки в компостную кучу. Как пишет издание Pravda.Ru, это разумный вариант, но нужно учитывать особенности плодов.

При переработке яблок полезные вещества переходят в будущую подкормку. Часть питательных компонентов усваивается растениями напрямую, остальное становится источником пищи для микроорганизмов. Они ускоряют разложение и способствуют формированию плодородного грунта.

Перегнившие яблоки запускают в компосте активные процессы, но важно учитывать их высокую кислотность. Не всем растениям подходит такое удобрение, поэтому для нейтрализации кислоты используется известь, сода, зола, мел или доломитовая мука. Рекомендуется использовать здоровые плоды любой степени зрелости, опавшие яблоки. Целые твердые плоды следует разрезать на куски. Их лучше вовсе не добавлять в компост в том случае, если деревья были недавно обработаны сильными химикатами или если на плодах есть признаки ржавчины или пероноспороза.