Могут ли животные пьянеть

В Интернете несложно найти истории о том, как животные напиваются. Был случай, когда в Швеции лось наелся забродивших яблок, а затем его голова застряла на дереве. Слоны в Ботсване пьянеют от плодов марулы. Но действительно ли они пьянеют?

© Ferra.ru

У разных животных, как и у нас, разная степень переносимости алкоголя. Те из них, кто регулярно употребляет ферментированные продукты, быстрее перерабатывают алкоголь и меньше подвержены его влиянию. Малайзийская землеройка-перохвостка приспособилась к жизни, питаясь перебродившим нектаром пальмы бертам. Признаков опьянения у этих существ не наблюдается, хотя они пьют такой нектар регулярно в больших количествах (эквивалент 10–12 бокалов вина в пересчёте на массу тела).

© Craig Boylan

То же самое касается летучих мышей, которые обитают в Центральной и Южной Америке. Часто они едят забродившие фрукты и пьют нектар. Летают они при этом как в состоянии алкогольного опьянения, так и в трезвом виде, даже если уровень алкоголя у них в крови более чем в три раза превышает допустимую норму для человека.

С кедровыми свиристелями Северной Америки всё иначе. Когда они объедаются переспелыми, хмельными ягодами бразильского перца, то нередко врезаются в окна и заборы. Учёные обнаружили, что у птиц, погибших таким образом, содержание алкоголя в печени достигало 1000 частей на миллион. Это легко может вызвать опьянение даже у человека.