Ковры часто пачкаются, особенно в домах, где есть животные или маленькие дети. Кроме того, они собирают пыль, которая является одним из основных источников аллергии. Чтобы почистить ковер, необязательно каждый раз вызывать клининг: убрать пыль или вывести различные загрязнения можно и своими силами. «Лента.ру» рассказывает, как почистить ковер в домашних условиях и какие подручные средства подойдут для избавления от пятен лучше всего.

Поддерживающая уборка

Поддерживающая уборка позволяет обеспечивать в квартире чистоту и порядок. В отличие от генеральной, проводить ее надо регулярно — обычно раз в одну-две недели.

Поддерживающая уборка ковра позволяет предотвратить накопление пыли и глубокое загрязнение покрытия. Это понятие объединяет сухую чистку пылесосом и, при необходимости, влажную обработку с помощью специальных чистящих средств.

В домах без животных и детей

Если в доме нет детей и животных, то для поддержания коврового покрытия в чистоте достаточно использовать пылесос один-два раза в неделю — летом чаще, чем зимой, когда с улицы попадает не так много пыли. Если ковер новый, пылесосить нужно чаще: первое время лишние ворсинки будут опадать. Кроме того, раз в месяц ковер нужно переворачивать и чистить с обратной стороны.

Влажную чистку ковра нужно проводит не реже чем раз в год, оптимально — раз в полгода

Важно не мочить ковер слишком сильно: такие изделия долго высыхают. Если оставить на полу мокрый ковер, он может испортить ламинат или паркет или даже заплесневеть. Кроме того, из-за влажности может появиться неприятный запах.

В домах с животными и детьми

Если в доме растет маленький ребенок, ковровые изделия (особенно в детской) нужно чистить раз в два-три дня. Влажную уборку тоже надо проводить чаще — примерно раз в месяц.

Если же в квартире есть кошки или собаки, то пылесосить придется еще чаще: возможно, даже каждый день. Все зависит от того, сколько животных и как сильно они линяют. Для более тщательной поддерживающей уборки после пылесоса можно использовать специальные щетки, которые снимают с ковра шерсть животных. Купить их можно в зоомагазинах и на маркетплейсах.

Если ковер загрязнился, не стоит ждать запланированного дня уборки. Чем быстрее начать выводить свежее пятно, тем больше шансов полностью от него избавиться

Подготовка к чистке ковра

Предварительно тщательно пропылесосьте ковер, чтобы убрать пыль и крупный мусор. Лучше с обеих сторон — и с лицевой, и с изнаночной. Проверьте, из чего сделан ковер — обычно эту информацию указывают на наклейке или этикетки с нижней стороны изделия. Лучше сдать ковер в химчистку или выбрать сухие методы чистки, если он сделан из натуральных компонентов (в сотсаве есть шелк, хлопок или бамбук). Определите происхождение пятен. Выбор средства для чистки ковров будет зависеть от того, какое загрязнение надо вывести: кофе, еда, кровь, слайм, пластилин, пыль, жвачка или что-то другое. Протестируйте действие на незаметном участке ковра. Нанесите небольшое количество чистящего средства на уголок и проверьте, не начнет ли выпадать ворс. Если начнет, снимите средство с тестового участка и выберите другой метод очистки. Используйте воду комнатной температуры: горячая может повредить ворс и деформировать ковер. Если вы используете щетку, чистите ковер по направлению ворса, чтобы не повредить его. Кроме того, лучше отказаться от жестких и абразивных приборов, они тоже могут испортить изделие.

Профессиональные средства для чистки в домашних условиях

Специальные порошки и шампуни для чистки ковров продаются в хозяйственных магазинах, супермаркетах и на маркетплейсах. Эти средства стоят относительно недорого и привлекательны еще и своим разнообразием. Например, можно подобрать что-то для очистки длинноворсовых изделий, натуральных и синтетических ковров, для выведения точечных пятен и так далее.

Виды профессиональных средств:

жидкие средства для чистки ковров — те самые шампуни, концентраты и универсальные жидкости. Стоимость может варьироваться от 300 до 3000 рублей в зависимости от объема и производителя. Такие средства нужно смешивать с водой по инструкции на упаковке, а после наносить на ковер щеткой, заливать в специальный пылесос или распылять;

аэрозоли — готовые распылители с чистящими средствами. Их обычно наносят на пятна на ковре или мягкой мебели, а через некоторое время стирают тряпкой, смоченной в воде. Стоят они даже дешевле шампуней — от 200 рублей;

пятновыводители — универсальные средства, предназначенные для удаления загрязнений не только с ковров, но и с других предметов. Они обычно очень мощные, вместе с пятном могут вывести цвет, поэтому использовать их нужно аккуратно. Стоимость таких средств начинается от 150 рублей.

При использовании покупных средств для чистки ковров важно внимательно читать инструкцию и применять их только там, где это разрешено

Домашние средства для чистки ковров

Сода

Это одно из самых популярных средств для чистки ковров, ее можно использовать и для сухой, и для влажной уборки. Кроме того, сода подходит для удаления даже застарелых пятен.

Как почистить ковер содой:

для сухой уборки нужно равномерно рассыпать соду по ковру, аккуратно втереть мягкой щеткой в ворс и спустя час пропылесосить изделие;

для влажной уборки необходимо смешать соду с холодной водой в пропорции 10 граммов на 0,5 литра, получившийся раствор залить в пульверизатор и распылить над ковром. Через полчаса изделие нужно пропылесосить;

для удаления пятен требуется паста из соды и воды. Чтобы сделать ее, нужно добавить в порошок небольшое количество жидкости и тщательно перемешать смесь так, чтобы получилась паста густой консистенции. Чтобы удалить загрязнение, нанесите на пятно смесь и оставьте до полного высыхания, а затем уберите мягкой щеткой.

Учтите, что средства на основе соды могут испортить темные ковры. Все дело в том, что порошок обладает осветляющим эффектом, поэтому при удалении пятен на поверхности могут остаться белые участки.

Уксус

Есть несколько способов чистки ковра уксусом:

смешайте уксус с холодной водой в пропорции две столовые ложки на литр. Протрите раствором место, где есть пятно, оставьте до высыхания, а после — пропылесосьте;

смешайте уксус вместе с содой: такой способ поможет не только убрать пятна, но и вернет ковру свежий вид. Сначала нанесите сухую соду на ворс и оставьте на 10-15 минут. После побрызгайте ковер раствором уксуса и воды (в пропорции 1 к 1). Не пугайтесь, когда смесь начнет шипеть — так проходит химическая реакция. Тряпкой или щеткой средней жесткости протрите ковер, оставьте его высыхать, а затем пропылесосьте.

Поваренная соль

Поваренная соль, которая тоже есть в каждом доме, отлично убирает жирные пятна с ковра. Чтобы вывести такие загрязнения, нужно рассыпать гранулы равномерным слоем, затем распределить по поверхности влажной тряпкой или щеткой и оставить на полчаса. После высыхания пропылесосьте ковер, чтобы избавиться от остатков соли.

Также жирные пятна с ковра могут убрать опилки или манка

Хозяйственное мыло

Очистить ковер от грязи можно с помощью хозяйственного мыла. Оно отлично справляется с застарелыми и жирными пятнами. Важно: туалетное мыло для этого не подойдет.

Как почистить ковер хозяйственным мылом:

натрите хозяйственное мыло на терке, растворите стружку в горячей воде так, чтобы образовалась пена;

смочите в мыльном растворе мягкую щетку, губку или тряпку, нанесите его на пятна, втирая круговыми движениями;

чистой влажной тряпкой уберите остатки пены с ковра и оставьте его высыхать.

А вот стиральный порошок для чистки ковров использовать не стоит: оставшиеся на ворсе частички будут притягивать новые загрязнения

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт подходит для влажной чистки и отлично устраняет засаленность коврового покрытия. Кроме того, он хорошо удаляет пятна от напитков: чая, кофе, вина, сока и многих других.

Как почистить ковер нашатырным спиртом:

разведите столовую ложку нашатырного спирта в 0,5 литра воды;

распылите раствор над ковром с помощью пульверизатора и потрите поверхность мягкой щеткой;

дайте высохнуть, после чего пропылесосьте ковер.

Лимонная кислота

Еще одно отличное средство для удаления пятен от чая и кофе — лимонная кислота.

Как почистить ковер лимонной кислотой:

смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции одна чайная ложка на стакан;

нанесите раствор на пятна, протрите тряпкой или мягкой щеткой;

после высыхания протрите влажной чистой тряпкой.

Лед

Лед идеально подходит для удаления с ковра пластилина, слайма, жевательной резинки и других липких субстанций.

Как почистить ковер льдом:

Поместите кубики льда в пластиковый пакет и положите на пятно.

Дождитесь, пока кусок пластилина, жвачки или слайма под действием холода станет твердым.

Тупой стороной ножа, шпателем или другим подходящим предметом удалите липкий материал с ворса.

Пропылесосьте ковер, чтобы избавиться от остатков грязи.

Снег

Зимой почистить ковер можно с помощью снега. С его помощью можно не только убрать грязь, но и избавиться от пылевых клещей.

Как почистить ковер снегом:

вытащите изделие на улицу и положите на чистый снег ворсом вниз;

щеткой или веником насыпьте снег сверху и побейте по ковру веником или выбивалкой, чтобы вышла вся грязь;

перенесите ковер на чистый участок снега и повторите процедуру;

когда на снегу перестанет оставаться грязь, переверните его ворсом вверх и повторите процесс;

если рядом есть перекладина, повесьте ковер на нее и хорошенько выбейте;

стряхните оставшийся снег и отнесите ковер домой. Тщательно просушите его, чтобы не испортить.

Этот метод можно применять, если на улице стоит морозная погода: в слякоть вы лишь намочите ковер

Крахмал или тальк

Оба средства помогут удалить жирные пятна:

нанесите тальк или крахмал на место с пятном, оставьте на 15-30 минут;

удалите средства щеткой, после промойте ковер мыльным раствором;

дайте ковру высохнуть и пропылесосьте.

Парогенератор или отпариватель

Парогенератор и отпариватель тоже помогут очистить ковер от загрязнений:

пропылесосьте ковер, затем пройдите по нему парогенератором или отпаривателем;

после можно дополнительно почистить ковер щеткой.

Такой метод вернет ковру свежесть и приятный вид, а также поможет избавиться от бактерий и пылевых клещей.