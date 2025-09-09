Ковры часто пачкаются, особенно в домах, где есть животные или маленькие дети. Кроме того, они собирают пыль, которая является одним из основных источников аллергии. Чтобы почистить ковер, необязательно каждый раз вызывать клининг: убрать пыль или вывести различные загрязнения можно и своими силами. «Лента.ру» рассказывает, как почистить ковер в домашних условиях и какие подручные средства подойдут для избавления от пятен лучше всего.
Поддерживающая уборка
Поддерживающая уборка позволяет обеспечивать в квартире чистоту и порядок. В отличие от генеральной, проводить ее надо регулярно — обычно раз в одну-две недели.
Поддерживающая уборка ковра позволяет предотвратить накопление пыли и глубокое загрязнение покрытия. Это понятие объединяет сухую чистку пылесосом и, при необходимости, влажную обработку с помощью специальных чистящих средств.
В домах без животных и детей
Если в доме нет детей и животных, то для поддержания коврового покрытия в чистоте достаточно использовать пылесос один-два раза в неделю — летом чаще, чем зимой, когда с улицы попадает не так много пыли. Если ковер новый, пылесосить нужно чаще: первое время лишние ворсинки будут опадать. Кроме того, раз в месяц ковер нужно переворачивать и чистить с обратной стороны.
Влажную чистку ковра нужно проводит не реже чем раз в год, оптимально — раз в полгода
Важно не мочить ковер слишком сильно: такие изделия долго высыхают. Если оставить на полу мокрый ковер, он может испортить ламинат или паркет или даже заплесневеть. Кроме того, из-за влажности может появиться неприятный запах.
В домах с животными и детьми
Если в доме растет маленький ребенок, ковровые изделия (особенно в детской) нужно чистить раз в два-три дня. Влажную уборку тоже надо проводить чаще — примерно раз в месяц.
Если же в квартире есть кошки или собаки, то пылесосить придется еще чаще: возможно, даже каждый день. Все зависит от того, сколько животных и как сильно они линяют. Для более тщательной поддерживающей уборки после пылесоса можно использовать специальные щетки, которые снимают с ковра шерсть животных. Купить их можно в зоомагазинах и на маркетплейсах.
Если ковер загрязнился, не стоит ждать запланированного дня уборки. Чем быстрее начать выводить свежее пятно, тем больше шансов полностью от него избавиться
Подготовка к чистке ковра
- Предварительно тщательно пропылесосьте ковер, чтобы убрать пыль и крупный мусор. Лучше с обеих сторон — и с лицевой, и с изнаночной.
- Проверьте, из чего сделан ковер — обычно эту информацию указывают на наклейке или этикетки с нижней стороны изделия. Лучше сдать ковер в химчистку или выбрать сухие методы чистки, если он сделан из натуральных компонентов (в сотсаве есть шелк, хлопок или бамбук).
- Определите происхождение пятен. Выбор средства для чистки ковров будет зависеть от того, какое загрязнение надо вывести: кофе, еда, кровь, слайм, пластилин, пыль, жвачка или что-то другое.
- Протестируйте действие на незаметном участке ковра. Нанесите небольшое количество чистящего средства на уголок и проверьте, не начнет ли выпадать ворс. Если начнет, снимите средство с тестового участка и выберите другой метод очистки.
- Используйте воду комнатной температуры: горячая может повредить ворс и деформировать ковер.
- Если вы используете щетку, чистите ковер по направлению ворса, чтобы не повредить его. Кроме того, лучше отказаться от жестких и абразивных приборов, они тоже могут испортить изделие.
Профессиональные средства для чистки в домашних условиях
Специальные порошки и шампуни для чистки ковров продаются в хозяйственных магазинах, супермаркетах и на маркетплейсах. Эти средства стоят относительно недорого и привлекательны еще и своим разнообразием. Например, можно подобрать что-то для очистки длинноворсовых изделий, натуральных и синтетических ковров, для выведения точечных пятен и так далее.
Виды профессиональных средств:
- жидкие средства для чистки ковров — те самые шампуни, концентраты и универсальные жидкости. Стоимость может варьироваться от 300 до 3000 рублей в зависимости от объема и производителя. Такие средства нужно смешивать с водой по инструкции на упаковке, а после наносить на ковер щеткой, заливать в специальный пылесос или распылять;
- аэрозоли — готовые распылители с чистящими средствами. Их обычно наносят на пятна на ковре или мягкой мебели, а через некоторое время стирают тряпкой, смоченной в воде. Стоят они даже дешевле шампуней — от 200 рублей;
- пятновыводители — универсальные средства, предназначенные для удаления загрязнений не только с ковров, но и с других предметов. Они обычно очень мощные, вместе с пятном могут вывести цвет, поэтому использовать их нужно аккуратно. Стоимость таких средств начинается от 150 рублей.
При использовании покупных средств для чистки ковров важно внимательно читать инструкцию и применять их только там, где это разрешено
Домашние средства для чистки ковров
Сода
Это одно из самых популярных средств для чистки ковров, ее можно использовать и для сухой, и для влажной уборки. Кроме того, сода подходит для удаления даже застарелых пятен.
Как почистить ковер содой:
- для сухой уборки нужно равномерно рассыпать соду по ковру, аккуратно втереть мягкой щеткой в ворс и спустя час пропылесосить изделие;
- для влажной уборки необходимо смешать соду с холодной водой в пропорции 10 граммов на 0,5 литра, получившийся раствор залить в пульверизатор и распылить над ковром. Через полчаса изделие нужно пропылесосить;
- для удаления пятен требуется паста из соды и воды. Чтобы сделать ее, нужно добавить в порошок небольшое количество жидкости и тщательно перемешать смесь так, чтобы получилась паста густой консистенции. Чтобы удалить загрязнение, нанесите на пятно смесь и оставьте до полного высыхания, а затем уберите мягкой щеткой.
Учтите, что средства на основе соды могут испортить темные ковры. Все дело в том, что порошок обладает осветляющим эффектом, поэтому при удалении пятен на поверхности могут остаться белые участки.
Уксус
Есть несколько способов чистки ковра уксусом:
- смешайте уксус с холодной водой в пропорции две столовые ложки на литр. Протрите раствором место, где есть пятно, оставьте до высыхания, а после — пропылесосьте;
- смешайте уксус вместе с содой: такой способ поможет не только убрать пятна, но и вернет ковру свежий вид. Сначала нанесите сухую соду на ворс и оставьте на 10-15 минут. После побрызгайте ковер раствором уксуса и воды (в пропорции 1 к 1). Не пугайтесь, когда смесь начнет шипеть — так проходит химическая реакция. Тряпкой или щеткой средней жесткости протрите ковер, оставьте его высыхать, а затем пропылесосьте.
Поваренная соль
Поваренная соль, которая тоже есть в каждом доме, отлично убирает жирные пятна с ковра. Чтобы вывести такие загрязнения, нужно рассыпать гранулы равномерным слоем, затем распределить по поверхности влажной тряпкой или щеткой и оставить на полчаса. После высыхания пропылесосьте ковер, чтобы избавиться от остатков соли.
Также жирные пятна с ковра могут убрать опилки или манка
Хозяйственное мыло
Очистить ковер от грязи можно с помощью хозяйственного мыла. Оно отлично справляется с застарелыми и жирными пятнами. Важно: туалетное мыло для этого не подойдет.
Как почистить ковер хозяйственным мылом:
- натрите хозяйственное мыло на терке, растворите стружку в горячей воде так, чтобы образовалась пена;
- смочите в мыльном растворе мягкую щетку, губку или тряпку, нанесите его на пятна, втирая круговыми движениями;
- чистой влажной тряпкой уберите остатки пены с ковра и оставьте его высыхать.
А вот стиральный порошок для чистки ковров использовать не стоит: оставшиеся на ворсе частички будут притягивать новые загрязнения
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт подходит для влажной чистки и отлично устраняет засаленность коврового покрытия. Кроме того, он хорошо удаляет пятна от напитков: чая, кофе, вина, сока и многих других.
Как почистить ковер нашатырным спиртом:
- разведите столовую ложку нашатырного спирта в 0,5 литра воды;
- распылите раствор над ковром с помощью пульверизатора и потрите поверхность мягкой щеткой;
- дайте высохнуть, после чего пропылесосьте ковер.
Лимонная кислота
Еще одно отличное средство для удаления пятен от чая и кофе — лимонная кислота.
Как почистить ковер лимонной кислотой:
- смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции одна чайная ложка на стакан;
- нанесите раствор на пятна, протрите тряпкой или мягкой щеткой;
- после высыхания протрите влажной чистой тряпкой.
Лед
Лед идеально подходит для удаления с ковра пластилина, слайма, жевательной резинки и других липких субстанций.
Как почистить ковер льдом:
- Поместите кубики льда в пластиковый пакет и положите на пятно.
- Дождитесь, пока кусок пластилина, жвачки или слайма под действием холода станет твердым.
- Тупой стороной ножа, шпателем или другим подходящим предметом удалите липкий материал с ворса.
- Пропылесосьте ковер, чтобы избавиться от остатков грязи.
Снег
Зимой почистить ковер можно с помощью снега. С его помощью можно не только убрать грязь, но и избавиться от пылевых клещей.
Как почистить ковер снегом:
- вытащите изделие на улицу и положите на чистый снег ворсом вниз;
- щеткой или веником насыпьте снег сверху и побейте по ковру веником или выбивалкой, чтобы вышла вся грязь;
- перенесите ковер на чистый участок снега и повторите процедуру;
- когда на снегу перестанет оставаться грязь, переверните его ворсом вверх и повторите процесс;
- если рядом есть перекладина, повесьте ковер на нее и хорошенько выбейте;
- стряхните оставшийся снег и отнесите ковер домой. Тщательно просушите его, чтобы не испортить.
Этот метод можно применять, если на улице стоит морозная погода: в слякоть вы лишь намочите ковер
Крахмал или тальк
Оба средства помогут удалить жирные пятна:
- нанесите тальк или крахмал на место с пятном, оставьте на 15-30 минут;
- удалите средства щеткой, после промойте ковер мыльным раствором;
- дайте ковру высохнуть и пропылесосьте.
Парогенератор или отпариватель
Парогенератор и отпариватель тоже помогут очистить ковер от загрязнений:
- пропылесосьте ковер, затем пройдите по нему парогенератором или отпаривателем;
- после можно дополнительно почистить ковер щеткой.
Такой метод вернет ковру свежесть и приятный вид, а также поможет избавиться от бактерий и пылевых клещей.