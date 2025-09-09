Как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев

Домашние животные могут чувствовать эмоциональное напряжение в семье, потому что они обладают эмпатическими способностями и воспринимают интонацию, жестикуляцию и эмоциональное состояние владельцев. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

«Любые конфликты в присутствии питомцев поселяют тревогу и могут приводить к обострению существующих заболеваний или появлению новых. Особенно чувствительны к стрессу кошки — на фоне сильного эмоционального напряжения может развиться цистит, который лечится только устранением стрессового фона», — предупредил эксперт.

По его словам, на фоне постоянного стресса у питомцев происходят выброс гормонов, нарушение обмена веществ и обострение хронических заболеваний. Шеляков уточнил, что они воспринимают эмоции как маленькие дети, поэтому грубая интонация, крики и активные жесты могут отразиться на их здоровье. В связи с этим специалист посоветовал контролировать свои эмоции в присутствии питомцев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собака любит хозяина не только за еду или внимание. Человек, по сути, является центром ее вселенной.