Ветеринар рассказал о пользе груминга для кошек

Процедура особенно полезна в период линьки.

Питомцев с короткой шерстью необходимо вычёсывать раз в неделю. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

«Груминг полезен кошкам определённых пород. В период линьки, например. Если это длинношёрстная кошка, то, конечно, нужно обязательно следить за состоянием шерсти. У кошек длинношёрстных пород очень часто бывают колтуны. В период линьки шерсть начинает сваливаться, всё это переходит в такие валики, которые начинают примыкать к коже, кожа перестаёт дышать, эти валики начинают тянуть кожу. Это всё неприятно и болезненно для кошки. В таком случае гигиенический груминг очень показан. Если мы говорим о короткошёрстных породах, то здесь просто вычёсывание. Короткошёрстных кошек рекомендовано вычёсывать раз в неделю, а в период линьки — каждый день. Если мы говорим о каких-то креативных стрижках, когда выбривают определённым образом и даже тату наносят, то это, конечно, кошкам не полезно».

Ранее Сиротина дала рекомендации по улучшению качества кожи и шерсти домашних питомцев. Им следует пропивать масляные витамины, в составе которых есть А, D и E, курсом на две недели.