Обычно петрушка, укроп или кинза уже через пару дней в холодильнике вянут и теряют вкус. Причина в неправильном хранении. В полиэтиленовом пакете зелень быстро теряет влагу и начинает гнить.

Правильнее всего поставить ее в холодильнике как букет. Сначала срежьте кончики стеблей, затем поставьте зелень в стакан с водой и неплотно накройте сверху пакетом. Так она сможет «дышать» и не пересыхать.

Воду лучше менять раз в два дня. В таком виде зелень может простоять неделю и даже дольше – сохраняя вид и аромат так, будто вы только что сорвали ее с грядки. Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер Сергей Малоземов.