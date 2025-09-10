Необычно и бюджетно: садовый бордюр из шишек

Как-то летом, готовясь к пересадке рододендрона, я набрала в лесу целый пакет шишек для мульчирования почвы вокруг цветка, но по назначению их не использовала. Поэтому осенью, насмотревшись в интернете фотографий красочных вазонов из сосновых шишек, решила сделать из них бордюр для клумбы.

Итак, для ограждения клумбы мне понадобился большой пакет сосновых шишек, моток тонкой зеленой проволоки, десять ивовых колышков высотой 15 см и толщиной 7-10 мм.

Подготовительные работы я провела дома, в тепле, а потом, с уже выполненными заготовками, вышла для работы на участок.

Для начала мне необходимо было сделать три кольца из шишек диаметром 30 см. Взяв первую шишку, я обернула ее проволокой посередине, загодя оставив длинный хвостик проволоки для соединения хвоста плетения. Следом пристроила вторую шишку и так же затянула посередине проволокой. За ними третью и четвертую...

Оплетая шишки с помощью проволоки, сделала из них кольцо нужного диаметра, соответствующее ограждению.

После этого сплела еще два кольца такого же размера.

Итак, все три кольца готовы. Я поставила их друг на друга, чтобы посмотреть, как будет выглядеть моя новая ограда клумбы.

По-моему, превосходно. Можно перемещаться на участок и закреплять ограду колышками. Я разложила на земле первое кольцо и зафиксировала его несколькими кольями. Затем поставила второе кольцо и еще воткнула в землю несколько колышков для фиксации.

Ну и наконец третий ряд и оставшиеся колья. С каждым рядом я выправляла форму колец, приближая их к правильной.

Внутри клумбы подсыпала земли для большей фиксации ограды.

В результате получился красивый бордюр из шишек.