Как сделать интерьер в стиле лофт

Обустраивая жилье, владельцу обычно хочется сделать его не только комфортным, но и оригинальным. Для этого можно выбрать стиль интерьера "лофт". Что это такое и как обустроить квартиру в стиле лофт, разбираемся с экспертами.

© Российская Газета

Что такое стиль лофт простыми словами

Стиль лофт - это дизайн, напоминающий бывшие фабричные помещения: большое открытое пространство: высокие потолки, необработанные стены (кирпич, бетон), открытые трубы и балки, а также мебель из натуральных материалов. Главная идея - сочетать индустриальную грубость с современным комфортом, создавая ощущение свободы и простора.

История: от фабрик Нью-Йорка до современных квартир

Лофт возник в США в 1940-1950‑х годах. Все дело в деиндустриализации: промышленные помещения (склады, фабрики, ангары) освобождались от производства и становились доступными для аренды. Люди начали массово заселяться в них и обустраивать под себя. Первопроходцами были художники и творческая интеллигенция Нью-Йорка, которые занимали большие открытые пространства под мастерские и жилье.

Доступность дешевого большого пространства и высокие потолки определили форму интерьера: открытая планировка, большие окна, кирпичные стены. А желание сохранить промышленный характер помещений привело к использованию "сырой" отделки: бетон, металл, голый кирпич, открытые коммуникации.

Экономия сочеталась с эстетикой: необработанные материалы стали декоративным приемом. В итоге в 1980-х годах стиль окончательно закрепился и стал частым дизайнерским решением в квартирах.

Почему лофт популярен в России

Стиль лофт в России - это больше, чем просто тренд в дизайне. Это архитектурный отголосок мощного индустриального прошлого страны, который резонирует с нашим менталитетом и тягой к творческой свободе, считает руководитель визуального мерчандайзинга "Dantone Home" Владимир Шутов. Его популярность объясняется удивительным сочетанием брутальной эстетики и возможности для самовыражения.

Изначально лофт родился из-за экономической необходимости, когда художники и богема занимали заброшенные промышленные здания. В России XXI века мы наблюдали схожий процесс: массовая реновация фабрик, складов и цехов создала спрос на жилье с уникальной атмосферой. Это не просто дань моде, а осознанный выбор тех, кто ценит простор, историю места и небанальные решения. Таким образом, лофт в нашей стране - это не столько стилизация, сколько органичное переосмысление реального индустриального наследия, считает Шутов.

Стиль лофт стал популярен в российских интерьерах по целому ряду причин. Прежде всего он дает ощущение простора и свободы, чего часто не хватает в типовых квартирах. Открытые планировки, большие окна и минимум перегородок визуально расширяют пространство, что особенно важно для небольших городских квартир, отмечает руководитель департамента по работе с дизайнерами и архитекторами "Макслевел", Анастасия Захарова.

«Кроме того, отмечает эксперт, лофт строится на простых и доступных материалах - кирпиче, бетоне, дереве, металле. Такая "честная" брутальность нравится многим и выглядит эффектно даже без сложной отделки».

Популярность этого стиля также связана с западным влиянием: фильмы, сериалы и социальные сети сделали его символом современного образа жизни.

Лофт остается гибким и позволяет каждому адаптировать интерьер под себя - сочетать индустриальные элементы с минимализмом, винтажем или уютным текстилем.

В новостройках со свободной планировкой он особенно востребован, так как помогает обыграть большие пространства относительно недорого, говорит Захарова.

И, наконец, по ее словам, этот стиль органично вписывается в дух крупных российских городов: урбанистическая эстетика, брутальные материалы и просторные решения поддерживают ритм современной городской жизни.

Мнение эксперта

«В этом году мы отмечаем рост интереса к практичным и адаптивным интерьерам, — говорит операционный директор ООО "Монзе" Александр Шнурко. — И брутальный лофт, в котором гармонично сочетаются стиль и функционал, находит все больше поклонников. Хотя для некоторых потребителей, в первую очередь для семей с детьми, такие интерьеры являются спорными: открытая планировка не дает возможности для уединения, а "холодный" и минималистичный дизайн порой делает помещение неуютным. Но эти недостатки решаются с помощью грамотной планировки и правильного подбора мебели и элементов декора».

Основные особенности стиля лофт

Перед тем как начать обустраивать помещение, надо разобраться, какие характерные признаки имеет стиль лофт.

Просторные помещения и минимум перегородок. Отсутствие внутренних перегородок, объединение всех помещений в единое пространство, что создает ощущение простора.

Высокие потолки, большие окна.

«В лофтовых помещениях обязательно высокие потолки - от 3,5 м - и обилие естественного света за счет панорамного остекления или больших окон», — говорит Владимир Шутов.

Брутальные материалы. Используйте кирпичную кладку, бетонные поверхности, фактурную штукатурку, металл, чтобы придать квартире брутальности. Необработанные материалы - кирпич, бетон, некрашеный металл, массив дерева с подчеркнутой структурой - еще один ключевой признак лофта, говорит Владимир Шутов.

Открытые коммуникации. Для стиля лофт характерны открытые потолки и стены с балками, трубами и коммуникационными сетями.

«Конструктивные элементы выставлены напоказ, — поясняет Шутов. — Трубы, воздуховоды, инженерные коммуникации, металлические лестницы становятся декоративными акцентами пространства».

Цвета должны быть сдержанными или разбавленными яркими пятнами. Чаще всего используются серый, белый, черный или различные оттенки дерева.

Мнение эксперта

«Для создания интерьера в стиле лофт выбирают необработанные материалы: неоштукатуренные кирпичные стены, бетонные потолки, массив дерева, металлические детали, открытые коммуникации - трубы, провода, вентиляционные короба», — говорит Александр Шнурко.

Материалы и отделка

В отделке стиля лофт используются необработанные и натуральные материалы:

кирпич;

бетон;

дерево;

металл;

стекло;

грубые ткани.

Они создают индустриальную, но при этом уютную атмосферу.

Для стен подойдут кирпичная кладка, фактурная штукатурка или бетон.

Для пола - наливные полы, керамогранит (плитка под бетон или натуральный камень) или деревянные доски.

Потолок может быть бетонным, оштукатуренным или окрашенным в светлые тона, с открытыми коммуникациями.

Металл является ключевым материалом в стиле лофт, используемым для создания мебели (каркасы столов, стульев, стеллажей), светильников и декоративных элементов, подчеркивая индустриальный характер интерьера. Он отлично сочетается с другими натуральными материалами - такими как дерево, стекло и кожа, а также может иметь разнообразные покрытия (матовый или глянцевый лак, бронза, латунь), что придает интерьеру уникальность и долговечность.

Мебель и аксессуары

Мебель и аксессуары в стиле лофт - это предметы, сочетающие индустриальную грубость с минимализмом и элегантностью. Они созданы из натуральных материалов (дерево, металл, кожа) и обладают простой геометрией, но при этом демонстрируют характер и даже "дефекты", такие как царапины или потертости, подчеркивающие историю.

Для мебели характерно смешение нового и старого: классические кожаные диваны в сочетании с модернистскими креслами, стеллажи из металла рядом со старыми чемоданами, комбинация разных фактур в одном изделии - к примеру, МДФ и стекла, говорит Александр Шнурко.

Стол в стиле лофт должен иметь простые линии и сочетать в себе элементы из натурального дерева и металла. Для такого стола типичны грубоватая фактура материалов, отсутствие излишнего декора и функциональность, а также цветовая гамма в натуральных оттенках дерева, черном, сером и коричневом цветах.

Кровать в стиле лофт также должна быть сделана из натуральных материалов по типу металла, дерева или кожи и иметь простые геометрические формы. Кровать должна отличаться минималистичным дизайном, часто массивными размерами и сдержанной цветовой гаммой, создавая брутальную, но при этом уютную атмосферу в спальне.

Диван обязательно должен быть кожаным и не иметь лишнего декора и вычурных деталей.

Стеллажи, шкафы и рабочие зоны должны отличаться грубой фактурой, открытой конструкцией, функциональностью и комбинированием различных поверхностей.

Освещение. Люстра в стиле лофт должна быть массивной, с индустриальными элементами из металла и дерева, которые имитируют технические приспособления. Она чаще всего имеет длинный подвес или цепь, опускаясь к зонам, которые нужно осветить.

Лофт в разных пространствах

В стиле лофт можно обустроить как квартиру, так и загородный дом.

Квартира в стиле лофт. В целом, идеальная квартира в стиле лофт отличается высокими потолками, грубой отделкой стен (кирпич, бетон) и открытыми коммуникациями (трубы и балки). Также важным отличием является открытая планировка, без межкомнатных перегородок.

В качестве декора используются индустриальные элементы, современное искусство и постеры. Цветовая гамма сдержанная, с акцентами ярких цветов. А мебель - простая, функциональная, из дерева и металла.

Дом в стиле лофт. Дом в стиле лофт характеризуется открытой планировкой, высокими потолками и большими панорамными окнами, что создает ощущение простора и свободы. Так же, как и в квартире, в отделке используются грубые природные материалы: необработанный кирпич, бетон и дерево, а коммуникации (трубы, балки) часто остаются открытыми. Цветовая палитра - сдержанная, с акцентами из металла, дерева и яркого текстиля. Декор представлен минимально, это может быть современное искусство или старые плакаты.

Стоит продумать и то, как обустроить в стиле лофт разные пространства.

Кухня. Сердцем кухни в стиле лофт станет кухонный остров с применением металла или камня с необработанной фактурой. Он может служить и зоной для завтрака, и баром. Вместо закрытых шкафов лучше выбрать открытые полки и подвесные крюки для хранения посуды. Это поддержит эстетику стиля, объясняет Владимир Шутов.

На кухне в стиле лофт чаще всего появляются барная стойка, фасады без декора, открытые металлические полки и кирпичный или бетонный фартук, отмечает Захарова.

Для спальни, отмечает Шутов, предпочтительно выбрать кровать максимально лаконичной формы, с минималистичным изголовьем или без него. Она хорошо будет сочетаться со светильниками с сильной индустриальной эстетикой: с металлическими кронштейнами или видимыми лампами накаливания. В этом пространстве можно поиграть с декором: поставить винтажную лестницу, массивные сундуки вместо тумбочек или комода. Можно добавить арт-объекты: коллекционные предметы с обилием металла, панно или граффити.

«В спальне стиль смягчается: кровать на простом каркасе, спокойный текстиль, стеклянные перегородки с металлическим профилем, но при этом сохраняются открытые трубы или грубая отделка», — поясняет Захарова.

Гостиная в стиле лофт - это просторное помещение с минимумом мебели. Фокусные точки - объемные кожаные диваны и кресла, металлические журнальные столики и торшеры с длинной штангой, говорит Шутов. Высота потолков и площадь позволяют продумать многоуровневое освещение: трековые светильники, подвесные светильники или бра.

«В гостиной лофт проявляется в открытой планировке, кирпичных или бетонных акцентах, массивной мебели и продуманном индустриальном освещении», — говорит Захарова.

В кабинете все функционально и минималистично: деревянный стол на металлических ножках, открытые полки, индустриальные светильники и минимум отвлекающего декора, рассказывает Захарова.

В ванной комнате особенно важен разумный баланс между стилистической аутентичностью и практичностью. Вместо дерева или пористого бетона можно использовать керамогранит с качественной имитацией, считает Шутов. Смесители - обязательно металлические, возможно, с ретроэстетикой, чтобы добавить характера.

«Ванная в стиле лофт - это бетон или плитка "под бетон", черная сантехника, деревянные тумбы и зеркала в массивных рамах», — говорит Захарова.

В прихожей стилистику сразу обозначит бетонный пол. В качестве акцентных деталей, отсылающих к индустриальной эстетике, отлично работают массивные подвесные светильники, банкетка из массивного бруса, вешалка с металлическими элементами, рассказывает Владимир Шутов.

Участок. Эстетику лофта можно эффектно обыграть и в зоне отдыха на улице. Для веранды или беседки идеально подойдут мангал или барбекю, простые деревянные скамьи, массивный стол с бетонной столешницей и металлические фонари для создания атмосферного освещения, перечисляет эксперт.

Практические советы

Как совместить лофт с маленькой квартирой

Конечно, стиль лофт в идеале требует просторных помещений с высокими потолками, а в маленькой квартире для воплощения этой идеи придется "выкраивать" каждый сантиметр, чтобы выделить приватную зону для сна или рабочее место, говорит Александр Шнурко. И тут можно предложить следующие лайфхаки:

во-первых, использовать мебель в качестве элемента зонирования: шкафы, стеллажи, ширмы помогут создать отдельное пространство для работы или отдыха, хотя и не избавят от посторонних звуков;

еще одно решение - установка многофункциональных систем: столов-трансформеров в обеденной зоне, складных кроватей и модульных диванов в зонах отдыха.

Интересным дополнением интерьера могут также стать подоконники, которые используются в качестве рабочих столов или зон отдыха, говорит Александр Шнурко. Не стоит забывать и про такой известный визуальный приём, как расширение пространства с помощью зеркал - не только отдельно стоящих, но и на фасадах мебели.

Как не перегрузить интерьер брутальными элементами

Чтобы лофт не выглядел слишком брутально, важно соблюдать баланс, говорит Анастасия Захарова.

«Грубые фактуры - кирпич, бетон, металл - стоит уравновесить теплым деревом, текстилем, мягким светом и живыми растениями. Такой прием сохранит индустриальный характер, но добавит уюта и комфорта в интерьер. Современный лофт более гибкий и функциональный с точки зрения организации пространства. В приоритете - личные потребности жильцов. Чтобы сохранить ощущение простора, но создать уединенные зоны, используйте легкие мобильные перегородки, стеклянные раздвижные системы или высокую мебель для зонирования», — говорит Шутов.

Можно добавить больше мягкого текстиля для контраста, отдать предпочтение мебели плавных форм, добавить большое количество живых растений.

«Главное - прислушиваться к себе. Интерьер должен быть уютным и комфортным», — подчеркивает Шутов.

Идеи по зонированию: перегородки, мебель, стеллажи

Чтобы сохранить ощущение простора, но создать уединенные зоны, используйте легкие мобильные перегородки, стеклянные раздвижные системы или высокую мебель для зонирования, рекомендует Александр Шнурко.

Эти элементы создают индустриальный облик, при этом они позволяют не только сохранить пространство открытым и функциональным, но и разделить помещение на отдельные зоны.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличается лофт от скандинавского стиля?

Лофт характеризуется промышленными элементами, необработанными материалами (кирпич, бетон) и массивной мебелью в открытом пространстве. Тогда как скандинавский стиль акцентирует внимание на светлой, функциональной мебели, пастельных тонах, натуральных материалах (дерево, лен) и создании уютной атмосферы для жизни.

Можно ли сделать лофт в маленькой квартире?

Обустроить небольшое помещение в стиле лофт вполне реально. Поможет мебель в качестве элемента зонирования, установка мультифункциональных систем (столов-трансформеров в обеденной зоне, складных кроватей и модульных диванов в зонах отдыха).

Какие цвета лучше всего подходят для лофта?

Для стиля лофт лучше всего подходят нейтральные, сдержанные цвета - белый, серый, черный и коричневый. Они создадут индустриальную эстетику и послужат фоном для акцентов.

Какая мебель обязательна для стиля лофт?

Используйте не только стильную, но и многофункциональную мебель, которая выполняет сразу несколько задач, вроде дивана со встроенными ящиками или стола с дополнительными полками. Такая мебель также должна быть сделана из натуральных материалов (дерево, металл или кожа) и вписываться в цветовую гамму.

Совместим ли лофт с современным минимализмом?

Да, лофт отлично сочетается с современным минимализмом, создавая уникальное, функциональное и эстетически привлекательное пространство. Это сочетание, известное как "мягкий лофт" или "лофт-минимализм", объединяет индустриальный шарм лофта (грубые текстуры, открытое пространство, высокие потолки) с чистотой, порядком и простотой минимализма.

Лофт - это всегда сочетание индустриальной брутальности и уюта. Он может подойти как для квартиры, так и для загородного дома. Не забывайте, что, работая над интерьерами жилья, в первую очередь нужно думать о вкусах хозяев и их удобстве.