Какие предметы на кухне угрожают вашему здоровью

Врач Мария Муньос заявила, что многие предметы на кухне представляют серьезную опасность для здоровья. Их она назвала в разговоре с изданием Infobae.

В этот список врач включила пластиковые бутылки и контейнеры. Муньос призвала отказаться от них и отдавать предпочтение стеклу или нержавеющей стали. Дело в том, что бутылки и контейнеры из пластика при нагревании, замораживании и воздействии солнца выделяют химические вещества, которые могут привести к гормональному дисбалансу, предупредила медик.

Опасными доктор также назвала чайные пакетики. По словам врача, часто их производят из нейлона и полиэтилена, которые при взаимодействии с горячей водой выделяют токсичные соединения. Муньос добавила, что опасность представляют и покрытия антипригарных сковородок. При их повреждении, например царапинах, выделяются вредные вещества, которые затем попадают в еду, заключила доктор.

