Ученые выяснили, действительно ли собаки «читают» наши эмоции

Ученые подтвердили: собаки умеют тонко улавливать наши эмоции. Когда собака наклоняет голову, слыша ваш плач, или начинает метаться, если вы тревожитесь, это не случайность, а результат тысячелетий совместной эволюции. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

Исследования с применением нейровизуализации показывают: у собак, как и у людей, есть особые области мозга, отвечающие за восприятие голоса и его эмоциональной окраски. Радостный смех или сердитый крик активируют у них слуховую кору и миндалину — центр обработки эмоций. А знакомое лицо человека вызывает у собаки возбуждение в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью.

Эта эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. Например, в стрессовых ситуациях у некоторых пар «человек–собака» синхронизируется ритм сердцебиений. Ученые называют это «эмоциональным заражением» — простой формой эмпатии, когда питомец зеркалит состояние хозяина.

Особая роль принадлежит гормону окситоцину. При мягком взгляде глаза в глаза и у человека, и у собаки уровень «гормона любви» повышается, усиливая чувство близости. Интересно, что этот эффект не наблюдается у прирученных волков — значит, он сформировался именно в ходе одомашнивания.

Собаки также различают выражения лиц и даже запах эмоций. Так, в опытах они тревожились сильнее, если ощущали запах пота испуганного человека, и расслаблялись, чувствуя «радостный» запах.

Все это стало возможным благодаря длительной совместной истории. Доместикация сделала собачий мозг меньше, чем у предков-волков, но при этом «перепрограммировала» его для большей социальной и эмоциональной чувствительности. Поэтому, хотя собаки не понимают наших мыслей буквально, они умеют читать чувства и отвечать на них.