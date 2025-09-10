Кардио и расслабление: почему нужно заниматься клинингом

Клининг дома может стать союзником для крепкого здоровья, в том числе для крепкого психологического и физиологического состояния. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт, основатель сервиса SweepMe Мария Нагибова.

© unsplash

«Беспорядок в пространстве часто приводит к беспорядку в мыслях. Исследования подтверждают, что визуальный хаос снижает способность к концентрации и повышает уровень стресса. Уборка — это не про стерильность, а про создание предсказуемой и контролируемой среды, что критично для ментального здоровья в современных условиях», — подчеркнула Нагибова.

Она также заявила, что клининг — хорошая физическая активность.

«Легкая ежедневная уборка продолжительностью 30–40 минут по нагрузке сопоставима с кардиотренировкой умеренной интенсивности. Согласно исследованиям, такая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Речь идет о базовых действиях: мытье полов, протирании пыли, а не о переносе мебели или других интенсивных нагрузках», — добавила она.

Еще один важный момент, по ее мнению, — борьба с невидимыми угрозами.

«Плесень в ванной, пылевые клещи в коврах, аллергены в текстиле — это не просто эстетическая проблема, а прямые факторы риска развития астмы, аллергий и респираторных заболеваний. Регулярная профессиональная глубокая очистка этих зон снижает концентрацию вредных частиц на 80–90%. Такая уборка — это не бытовая задача, а полноценная профилактика здоровья, особенно для семей с детьми и пожилыми людьми», — высказалась Нагибова.

Эксперт подчеркнула, что клининг может стать угрозой из-за химической атаки.

«Агрессивные средства с хлором, аммиаком, фосфатами представляют серьезную опасность для здоровья. Их регулярное использование повышает риск развития аллергий, экземы и даже проблем с дыхательной системой. Многие до сих пор используют "бабушкины" методы уборки с содой и уксусом, считая их безопасными, но не учитывают, что даже эти вещества могут вызывать раздражение при неправильной концентрации», — добавила она.

И в заключение Нагибова отметила, что еще одна проблема — фанатичная чистота.