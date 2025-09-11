Перечислены продукты, которые не способны пережить зимовку на даче

Не все продукты способны пережить зимовку на даче в неотапливаемом помещении без последствий для качества, рассказала в беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

«Главную опасность для продуктов представляют отрицательные температуры и их перепады. Особенно это опасно для любых продуктов в жидкой фазе или содержащих воду. В первую очередь это касается всех алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла, а также консервов в жестяных банках. При замерзании вода расширяется, что может привести к разрыву тары, потере герметичности и, как следствие, порче продукта и развитию в нём опасных микроорганизмов», — объяснила она.

Особое внимание эксперт уделила крупам, муке и сахару. Оставлять их в дачных шкафах — значит создавать идеальные условия для вредителей, предупредила специалист.

По словам Спеценко, без регулярного контроля и низких температур в упаковках быстро могут завестись жучки, моль и плесень, привлечённые отсутствием людей и сыростью.

«Оставлять на хранение необходимо только продукты в герметичной упаковке и при условии соблюдения температурно-влажностного режима, не стоит закупать сыпучие продукты в развес и оставлять их на зимовку», — добавила собеседница RT.

Отмечается, что, если нет уверенности в условиях хранения и нельзя гарантировать стабильный температурный режим и защиту от вредителей, самый безопасный вариант — не рисковать.

«Лучше забрать все скоропортящиеся и чувствительные к холоду продукты с собой, чтобы не выбрасывать их весной и, что важнее, не подвергать риску своё здоровье», — заключила Спеценко.

