Лимонная кислота – один из самых простых и безопасных способов очистить стиральную машину от известкового налета. Она хорошо растворяет отложения, но важно соблюдать правильную дозировку и режим.

Мастера советуют включать пустую машинку на 60 или 90 °C, если есть, то подойдет и специальная функция «Очистка барабана». Количество лимонной кислоты не должно превышать 10% от объема воды в барабане, поэтому ориентироваться стоит на его загрузку.

Для небольших моделей достаточно 60-100 г лимонной кислоты, для средних – 100-150 г, а для машинок с большой загрузкой можно использовать до 200 г порошка.

Такую чистку рекомендуют проводить примерно два раза в год, это помогает продлить срок службы стиральной машины и поддерживать ее работу в хорошем состоянии.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.