Биофильный дизайн: что это такое и как его использовать в интерьере

С помощью растений можно создать биофильный дизайн в доме. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

© unsplash

«Отличительной особенностью биофильного дизайна является создание пространства, где ощущается связь с природой — свет, воздух, текстуры и формы, которые вдохновляют и успокаивают. Чтобы привнести его элементы в собственный интерьер, начните с добавления комнатных растений. Выбирайте разные по размеру и текстуре растения, комбинируя их в группах или размещая по всему дому», — заявила эксперт.

Кузнецова посоветовала обратить внимание на использование в дизайн-проектах натуральных материалов. По ее словам, к ним можно отнести натуральный текстиль, как в декоре, так и обивке мягкой мебели, дерево.

«Особенно хочется отметить такой материал, как натуральный камень. Его применение в интерьерах никогда не потеряет свою актуальность, а уникальность фактур, созданных самой природой, позволит придать любому интерьеру изысканности и неповторимости», — отметила дизайнер.

Кроме того, она призвала не забывать про оттенки в отделке и мебели.

«Оттенки зелени, земли, песка и другие станут незаменимыми спутниками интерьера в таком дизайне. При этом оттенки могут использоваться как масштабно в отделке пространства, так и находить отражение в элементах декора, предметах искусства», — пояснила Кузнецова.

