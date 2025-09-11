Эксперт объяснил, на что указывает безудержный лай собаки

Собака может подавать порядка 60 сигналов о своем состоянии. Об этом Москве 24 рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

© unsplash

Ранее ученые доказали, что собаки способны улавливать эмоции хозяев. Все благодаря особым областям мозга, которые отвечают за восприятие голоса и его эмоциональную окраску, сообщило издание The Conversation.

По мнению Карапетьянца, люди тоже способны научиться понимать эмоции собак благодаря языку их телодвижений.

«Эти животные могут давать порядка 60 сигналов о том или ином своем состоянии, намерении или желании. Например, поджатый хвост, сжатое тело, опущенная вниз голова, а в некоторых случаях взъерошенная шерсть говорят о том, что питомцу страшно».

При этом оскал, остростоящие либо прижатые к голове уши и резко вытянутый, слегка подрагивающий хвост предупреждают об агрессивном настрое.

«Также собаки могут улыбаться: они широко раскрывают пасть, высовывают язык, смотрят игриво и виляют хвостом из стороны в сторону, а еще слегка приподнимают передние лапы. Все это эмоции радости», – подчеркнул Карапетьянц.

Эксперт отметил, что для выражения чувств собаки активно используют лай. Если он безудержный, питомец с большой долей вероятности испытывает радость или с нетерпением ждет что-либо. Также это просто желание взаимодействовать с повстречавшимися на прогулке животными. Однако в ряде случаев это признак расстройства собаки: все зависит от ситуации, в которой она оказалась, добавил кинолог.

«Громкий суровый лай, который берется как будто изнутри – предупреждающий: "Я готов защищать себя (хозяина, дом и так далее)". А вот рычание – это уже сигнал, что животному что-то очень не нравится и далее может последовать борьба».

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, какие породы собак идеально подойдут для семей с детьми. Тем, кто имеет просторную квартиру, он посоветовал обратить внимание на лабрадора-ретривера или голден ретривера. Они контактные и никогда не проявляют агрессии. Также эти породы очень активные и с удовольствием будут гулять даже в зимнее время.