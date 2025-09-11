Дерматолог объяснил, что нужно сделать с одеждой из комиссионки

Не каждый материал подходит для такой обработки.

После деликатной стирки рекомендуется тщательно прогладить ткань. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

«Если ту одежду, которую вы покупаете в комиссионках, хорошенько обработать, то маловероятно подцепить какой-нибудь педикулёз, грибок и так далее. Нужно постирать и хорошенько прогладить. Обработка уничтожает всё вредное. Лучше всего прокипятить, но не всякую одежду можно таким образом обработать. Нижнее бельё ни в коем случае не стоит так покупать».

По данным МТС Банка, число транзакций россиян в комиссионных магазинах выросло на 58% за год. Аналитики отметили, что рост таких продаж говорит о повышении у россиян осознанного подхода к обновлению гардероба. Средний чек в комиссионных магазинах за год снизился на 14%, до 1,39 тыс. рублей, уточнили в МТС Банке.