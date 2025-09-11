Дизайнер объяснил, как создать интерьер, который понравится арендаторам

Для успешной сдачи квартиры в первую очередь надо понимать, кто ваши потенциальные жильцы, и учитывать их предпочтения: системы хранения, колористику и времяпрепровождение. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина.

© unsplash

«Перед тем как перекрашивать стены или покупать мебель, нужно определить портрет вашего будущего арендатора, а уже потом оформлять пространство под конкретную категорию жильцов. Нет универсального рецепта, это не "серый шаблон", а стратегия, поэтому стоит учитывать и площадь жилья, и район, где оно расположено. Например, квартира рядом с учебными заведениями будет пользоваться спросом у студентов, в спальных районах с развитой инфраструктурой – у семей с детьми, в бизнес-кварталах – у деловых людей», — рассказала Солдаткина.

По словам эксперта, под студентов нужно обустраивать квартиру со светлым интерьером, освободив в ней максимум пространства, и создавать полноценную рабочую зону со столом, стеллажами и полками.

«Если это однушка, вместо большой кровати можно поставить диван-кровать, это будет уместнее. И не стоит перегружать комнату декоративными предметами. Студенты, с одной стороны, вряд ли оценят ваш выбор, а с другой — молодежь любит дополнять пространство деталями по своему вкусу», — добавила эксперт.

Дизайнер подчеркнула, что для семей с детьми очень важно большое количество мест для хранения: шкафы до потолка или с антресолями, кровать с подъемным механизмом, стеллажи, боксы для игрушек.

«На кухне обязательно должны быть полноценная плита, духовка, вместительный холодильник, то есть вся техника, необходимая для семьи из нескольких человек. При выборе материалов стоит обращать внимание на их безопасность, практичность и на то, чтобы можно было перекрасить или легко обновить интерьер после проделок маленьких детей. Кроме того, одну комнату в квартире по возможности лучше оставить пустой. Многие родители предпочитают сами покупать мебель для детской и обставлять ее под нужды и запросы ребенка с учетом его возраста, интересов и увлечений», — объяснила Солдаткина.

Для деловых людей, которые дома, по сути, только ночуют, по мнению дизайнера, главный запрос — это комфорт и полноценный отдых.

«Поэтому важно, чтобы в квартире была полноценная кровать с качественным матрасом, а не диван. В отделке стоит выбирать нейтральные оттенки, но можно добавлять и смелые решения: яркие акценты зеленых, терракотовых и серо-голубых тонов сделают интерьер модным и современным. И обязательно нужно продумать место для отдыха и восстановления сил (удобный диван, кресло, журнальный столик, приглушенное освещение). Кухня в такой квартире может быть компактной, но ухоженной. Вряд ли арендатор будет проводить слишком много времени за готовкой», — посоветовала она.

Эксперт перечислила и общие правила, которые подойдут для любой квартиры.