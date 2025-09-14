Как постирать любимый пуховик, чтобы он остался как новый

Пуховик заботится о нас, спасает в морозы, укутывая словно облако. Но стоит допустить одну ошибку при стирке, и вместо легкой и теплой куртки вы получите тяжелый и скомканный валик.

Если вы собрались самостоятельно постирать пуховик, в первую очередь изучите ярлык на внутреннем шве. Производитель всегда указывает правила ухода. Если бирки уже нет или знаки стерты, стирайте в максимально щадящем режиме. Помните: правильная стирка поможет вам сэкономить деньги на покупку новой куртки.

Перед стиркой застегните все молнии и липучки, так вы убережете ткань от повреждений. Надо также вывернуть пуховик наизнанку, чтобы внешний материал не пострадал. Если есть пятна, заранее удалите их щеткой и с помощью геля для стирки или хозяйственного мыла.

Стирать пуховики рекомендуется только гелями для стирки, так как частицы порошков забиваются в пух и плохо выполаскиваются. Кондиционер не нужен, он только утяжеляет пух.

Пуховики можно стирать в деликатном режиме, положите также в барабан 2–3 теннисных мяча или специальные шарики для сушки. Они помогут пуху не сбиться в комочки.

Отжимать и выкручивать пуховик нельзя категорически. После стирки осторожно извлеките его из барабана. Учтите, что он будет тяжелым от воды. Заверните куртку в махровое полотенце или простыню, чтобы впиталась лишняя влага.

Сушите пуховик в хорошо проветриваемом помещении, разложив на сушилке. Раз в 2–3 часа встряхивайте и расправляйте его. Это поможет пуху равномерно распределится, поясняет канал «Химчистка — ЧИСТИМ ВСЕ«.

Когда пуховик почти высох, повесьте его на плечики и пройдитесь отпаривателем или утюгом с паром, но не касайтесь ткани.

Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно отстирать пуховик, лучше доверьтесь специалистам и сдайте в химчистку.

