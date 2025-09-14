Как быстро избавиться от сырости и затхлого запаха в доме

Когда в доме сыро и присутствует затхлый запах, то даже воздух кажется тяжелым. Вернуть свежесть комнатам можно без специальных средств, используя простые и проверенные годами способы.

Начать следует с проветривания. Даже в прохладную погоду 10–15 минут сквозняка помогут освежить дом. Если на улице влажно, можно открыть только верхнюю часть окна или выбрать окно на солнечной стороне.

Тепло помогает бороться с сыростью. Включите обогреватель хотя бы на полчаса и вы не заметите, как быстро теплый воздух поглотит излишки влаги из поверхностей и текстиля. Для того, чтобы просушить матрас или подушки, можно использовать фен, включив режим холодного обдува.

Можно также по углам расставить тарелки с солью, содой или рисом. Эти природные адсорбенты работают незаметно, но очень эффективно.

Затхлый запах можно убрать с помощью столового уксуса. Добавьте 1 ст. л кислоты в небольшое количество воды, смочите в растворе чистую тряпку и протрите все поверхности.

Чтобы избавить от сырости шторы, пледы или постельное белье, можно пропылесосить их или пройтись по ним теплым утюгом через хлопковую ткань, советует автор канала «Марина Жукова, Домохозяйка, Эксперт, Блогер«.

Замаскировать затхлость можно ароматическими свечами или эфирными маслами. Лучше всего подойдут лаванда, лимон или эвкалипт. Но это не решит проблему, поэтому избавьтесь от основной причины такого запаха — избыточной влаги.

