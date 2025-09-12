Ветеринар назвал опасную для кошек привычку

С началом отопительного сезона кошки тянутся к батареям погреться и часто засыпают или рядом с ними, или прямо на них, однако это опасно для здоровья питомца, сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех Андрей Руденко. О рисках он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Сон на батарее может привести к перегреву внутренних органов, зуду и шелушению кожи, выпадению шерсти и обострению симптомов болезней, которые начинают развиваться у кошек в пожилом возрасте, рассказал ветеринар.

Специалист призвал ограничивать контакт животного с горячей поверхностью. Для этого можно накрыть поверхность радиатора сложенным в несколько раз полотенцем, одеялом или другой плотной тканью, перечислил Руденко.

«Лучше создать альтернативные теплые места — обустроить мягкий лежак на подоконнике, использовать подогреваемый коврик. Можно купить для питомца гамак — он крепится к батарее и позволяет кошке отдыхать комфортно и безопасно. Еще продаются защитные экраны на батареи — они уменьшают воздействие излишнего тепла и защищают радиатор от загрязнений», — поделился собеседник «Ленты.ру».

