Назван надежный способ консервации: банка с огурцами больше не «взорвется»

Автор Дзен-канала «Урожайная грядка» назвала способ консервации огурцов, чтобы банки не «взрывались».

По ее словам, основной причиной «взрыва» является процесс брожения в рассоле. Он начинается из-за нарушений технологии: не хватает соли, плохо закручена крышка, в банку попал воздух или тара была недостаточно чистой. Из-за активности микроорганизмов раствор начинает бродить, выделяя газы, которые и «срывают» крышки с банок.

Многие считают, что обязательно нужно стерилизовать банки паром перед закаткой. Но практика показывает, что достаточно хорошо вымыть их с содой, избегая химических моющих средств, которые тяжело вымыть полностью, — говорится в статье.

Главный секрет надежной консервации — это правильная подготовка ингредиентов. Огурцы необходимо тщательно промыть в двух водах, удалить кончики и счистить беловатый налет с поверхности, где скапливаются бактерии, которые могут испортить вкус и вызвать брожение, отметила автор публикации.

Особое внимание нужно уделить зелени и специям. Многие кладут их сырыми, это провоцирует развитие нежелательных микроорганизмов. Лучший способ — прокипятить веточки укропа, листья хрена или смородины две–три минуты, чтобы обеззаразить их перед закладкой, порекомендовала она.

