Специалист объяснил, как понять собачий язык

Собаки могут подавать около 60 сигналов о своем состоянии, намерении или желании, поэтому их владельцы могут научиться понимать их эмоции благодаря языку их телодвижений. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

© Газета.Ru

Так, например, поджатый хвост, сжатое тело, опущенная вниз голова, взъерошенная шерсть могут указывать на наличие страха у питомца, оскал, остростоящие или прижатые к голове уши и резко вытянутый, слегка подрагивающий хвост — об агрессивном настрое. Кинолог добавил, что собаки проявляют радость, если широко раскрывают пасть, высовывают язык, смотрят игриво и виляют хвостом из стороны в сторону и слегка приподнимают передние лапы.

Кроме того, для выражения эмоций они могут использовать лай, если он безудержный, питомец испытывает радость или ждет что-либо. Иногда они могут проявлять так желание взаимодействовать с другими животными.

«Громкий суровый лай, который берется как будто изнутри — предупреждающий: "Я готов защищать себя (хозяина, дом и так далее)". А вот рычание — это уже сигнал, что животному что-то очень не нравится и далее может последовать борьба», — добавил Карапетьянц.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собаки обладают способностью формировать условные рефлексы, что ярко демонстрируется в процессе дрессировки. Однако в повседневной жизни питомцы могут самостоятельно вырабатывать привычки и паттерны поведения, которые приводят к желаемому результату — например, имитировать болезнь.