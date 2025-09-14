Правильный способ привести комнатные цветы в чувство

Осенью многие цветоводы замечали, что на листьях комнатных растений появляются желто-коричневые пятна. Причин для такого «недомогания» несколько.

Опытные цветоводы утверждают, что это не связано с болезнью, а является сигналом стресса. Также, как люди, у которых голова болит от переутомления, так и цветок сообщает, что его пора переводить в режим покоя.

Помимо этого, желто-коричневые пятна могут появиться из-за холода. Когда в квартирах отопление еще не включили, на подоконнике им становится прохладно. Летом сквозняки многие растения могут и стерпеть, а осенью ответят пятнами или даже сбросят листья, отмечает канал «Цветущий фикус«.

Причиной также может быть нехватка света. Слабое солнце и короткие дни замедляют фотосинзез. Растения начинают голодать и терять хлорофилл. Особенно от этого страдают светолюбивые виды. Помимо этого, пятна на любимых цветах могут появиться из-за перелива.

Чтобы исправить ситуацию, надо скорректировать полив. Помните: осенью лучше недолить, чем перелить. Следует также добавить дополнительные источники света, фитолампы желательно использовать уже с конца августа. Не забывайте и о подкормках. Осенью домашние растения особенно нуждаются в удобрениях с низким содержанием азота, в составе которых есть калий и магний.

