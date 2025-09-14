Ясный взгляд: как легко очистить даже старые затертые и мутные очки

Со временем даже самые качественные очки мутнеют, покрываются мелкими царапинами и кажутся уже окончательно испорченными. Прежде чем отправляться за новой парой, попробуйте очистить их с помощью обычного мыла.

Мыло не только очищает линзы от пыли и жира, но и создает на их поверхности тонкую защитную пленку. Это поможет визуально сгладить микротрещины. Сначала промойте очки с мылом под теплой водой, чтобы смыть крупные частицы пыли. После этого тщательно смойте пену и протрите очки безворсовой салфеткой.

Для дополнительного эффекта можно нанести на очки каплю глицерина и аккуратно растереть тряпкой из микрофибры, отмечает канал «Почавкаем | Рецепты«.

