Кинолог рассказал о новом тренде собаководов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в стране растёт интерес к страхованию домашних питомцев. Полис позволяет защитить животных от рисков, связанных с заболеваниями, травмами и даже кражами.

© unsplash

Также активные собаки, участвующие в выставках, могут нуждаться в расширенном покрытии, отметил он в беседе с «Радио 1».

Владельцам следует быть внимательными к условиям страхования. Большинство страховых компаний работают с животными в возрасте от двух — трёх месяцев до восьми — десяти лет.

В этом есть своя логика, отмечает Голубев. У возрастных собак рисков больше. Также у крупных пород продолжительность жизни в среднем меньше, чем у мелких и средних, поэтому не все компании готовы принимать на себя финансовые риски.

Ранее кинолог Константин Карапетьянц рассказал, что собака способна подавать около 60 сигналов о своём состоянии.