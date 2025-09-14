В Москве начали обучать пользоваться стиральной машинкой

В столице появились курсы для молодых людей, на которых учат... пользоваться стиральной машиной. Стоит такая услуга почти 10 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» выяснила, что заставляет поколение зумеров платить за то, что можно изучить самостоятельно.

Организаторы курсов обещают научить всех желающих важным навыкам. Знатоки расскажут, какой выбрать порошок, как правильно отбеливать вещи, как привлечь детей к работе по дому... Информация, как известно, стоит денег. За полный курс надо будет заплатить около 10 тысяч рублей.

Полезно для всех

Уроки проходят с 2022 года. Но некоторые пользователи сети, обнаружившие услугу только сейчас, успели обвинить тех, кто покупает такие курсы, во всех грехах поколения Z: это лень, инфантилизм, а также расточительность — готовность платить за то, что можно изучить самостоятельно.

«На самом деле главные потребители таких курсов не молодежь, а далекие от ведения быта мужчины, — рассказывает корреспонденту "ВМ" Елизавета Трошкина, ведущая уроков по домоводству для мужей. — Оно и понятно: мужчины разбираются в своей сфере, а бытовые вопросы оставляют женщинам. Только вот потом всегда удивляются: отчего же белые рубашки стали розовыми от красных носков? Почему не отстирываются пятна от травы? По словам Елизаветы, «преподавать» она начала, столкнувшись с некомпетентностью некоторых членов ее семьи».

Подарят спокойствие

На сайте самых популярных курсов, посвященных правилам стирки, практически все отзывы написаны домохозяйками, которые хотели не научиться стирать одежду «с нуля», а получить новые знания, недоступные большинству людей.

«Мне эту программу купил муж, — рассказывает "ВМ" ученица интернет-курсов Рената Дегтярева. — После переезда и перехода на работу из дома я поняла, что быт выжимает из меня все соки. При этом я хочу стать настоящей хозяйкой дома. Поэтому должна не только ухаживать за жилищем "для себя", но и ради любимого человека. К стирке прибавляется еще готовка и много других вопросов. В общем, поняла, что не справляюсь. По словам Ренаты, первое, что дал ей этот курс, — спокойствие. Стало ясно, что раз уж подобные уроки существуют, то и проблемы с ведением хозяйства есть не только у нее. Раз в неделю я открывала новый раздел и смотрела подробные видеоуроки: про ткани, типы загрязнения, моющие средства. На самом деле сложно сказать, помог ли курс лучше стирать — все-таки тут важна практика. На моющие средства я точно стала тратить меньше денег, а еще получила несколько необычных советов, которые теперь стараюсь ввести в свой быт».

Просто добавь уксуса

По словам Ренаты, ранее она не думала, что вместо кондиционера для белья можно использовать уксус, который сделает ткань мягкой и уберет неприятный запах. Для удаления жирных пятен можно потереть поверхность обычным мелом, а затем постирать. Вещи важно сортировать не только по цвету, но и по степени загрязненности и составу ткани: грубые джинсы нельзя загружать вместе с нижним бельем, а едва грязную майку — с кухонным полотенцем. Вот еще совет: если добавить в барабан стиралки теннисные мячики, они уберут статическое электричество, воспрепятствуют появлению складок на одежде, не позволят сбиться наполнителю в игрушках и размешают моющее средство.

Несмотря на то что дискуссия в интернете, которая развернулась вокруг этих курсов, наполнена негативом, многие эксперты сходятся во мнении: хорошо, что люди осознают свою бытовую «немощность» и пытаются таким способом решить проблему.

Елена Фоменко, маркетолог, специалист по продвижению в социальных сетях:

«Мы наблюдаем классический пример того, как в цифровую эпоху монетизируется не просто навык, а ценность в формате "решение боли". Люди сегодня перегружены информацией. Идея "правильной стирки" перестала быть рутиной и стала источником тревоги: куча тканей (мемори, мерсеризованный хлопок, тенсель), море средств (энзимы, кислородные отбеливатели), риск все испортить. Вместо того чтобы часами искать и фильтровать информацию в интернете, человек готов заплатить за структурированное, удобное решение. Почему это стало продаваться? Потому что нашелся тот, кто смог упаковать ежедневную боль в продукт и грамотно донести это через правильные каналы».

