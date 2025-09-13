Как правильно ухаживать за смородиной

Все мы не молодеем — смородина в том числе. После плодоношения ягода сильно истощается, поэтому стандартного ухода с обрезанием веток и базового удобрения уже недостаточно.

Стоит понимать, что почки для плодоношения завязываются на кустах еще осенью предыдущего года, поэтому именно от момент становится ключевым для будущего урожая. Конечно, стандартные фосфорно-калийные удобрения лишними не будут, но они не станут максимально эффективными, если не понимать, какие условия нужны для их усвоения.

Основа правильного ухода — понимание кислотности почвы и предпочтения растения. Для смородины большего всего подходит вариант с рН 5.3-6.3 — это слабокислая среда. Если показатель выше, то удобрение не будет правильно усваиваться, в этом случае помогает самая обычная гашеная известь. На крупный куст понадобится примерно 250-300 граммов, ее необходимо рассыпать с отступом от ствола 25-30 сантиметров. Затем слегка разровняйте и хорошо полейте, главное, не добавлять никаких азотных удобрений — сделайте хотя бы недельный перерыв.

Второй ингредиент — диатомит, белый порошок из скелетов водорослей. Он повреждает хитиновый покров вредоносных насекомых и укрепляет листья и стебли за счет содержания кремния. Способ применения такой же, как и с гашеной известью, стакан порошок рассыпать вокруг куста, но на этот раз в зоне корней, сверху полить.

Автор канала «ХОЗЯЮШКА» утверждает, что два этих компонента в сочетании делаю почву рыхлой и обогащенной, обеспечивают защиту от вредителей и болезней. Через пару месяцев после ухода корни и стебли окрепнут, а на следующий год смородина встретит вас с благодарностью и богатым урожаем.

