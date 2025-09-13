Что такое «бабушкин ремонт» и как он выглядит

Квартира с «бабушкиным» ремонтом – довольно известное понятие. Можно найти все больше объявлений, в которых собственники продают или сдают такие объекты недвижимости. Рассказываем, что же такое квартира с «бабушкиным» ремонтом, насколько такое жилье востребовано и как к нему относятся те, кто ищет объекты для аренды или приобретения.

Что такое «бабушкин» ремонт

Когда говорят о «бабушкином» ремонте, речь идет не просто о старом интерьере. Это целая эпоха, история жизни. Такой ремонт — это не результат работы дизайнера, а следы времени, которые остались в квартире после многих лет бережной и практичной жизни.

В советские времена люди не выбирали между сотнями видов обоев или мебели. Выбор был маленьким, а купить что-то хорошее было тяжело. Например, румынскую стенку приходилось ждать годами, стоя в очереди. Обои клеили не на пару лет, а на долгие десятилетия. Кафель в ванной подбирали один раз — чтобы хватило на всю жизнь.

Стены перекрашивали не потому, что это модно, а потому что надо было освежить интерьер. Полы покрывали коврами не ради моды, а чтобы в доме было теплее, особенно зимой, когда батареи еле грели. Многое делали своими руками: шили чехлы на мебель, вязали салфетки. И делали все это с любовью, думая о комфорте. Даже сегодня «бабушкин» ремонт все еще встречается в старых квартирах. Некоторые специально воссоздают такие интерьеры, чтобы добавить в дом уюта и ностальгии.

Почему его так называют — «бабушкин» ремонт

Выражение «бабушкин» ремонт появилось примерно в начале 2000-х годов. Тогда на рынке недвижимости стало модно говорить о евроремонте, когда в квартире светлые стены, натяжные потолки, кухня-гостиная и современная техника. На фоне таких квартир старые советские жилплощади выглядели устаревшими, скучными и неудобными.

Именно тогда риэлторы начали использовать выражение «бабушкин» ремонт, чтобы быстро объяснить покупателям и арендаторам: это жилье без современных удобств, с обоями из 80-х, коврами на стенах и мебелью, которую уже не выпускают. Часто такие квартиры сдавали или продавали пожилые люди.

Со временем выражение закрепилось. Под «бабушкиным» ремонтом стали понимать не только внешний вид квартиры, но и все, что с ним связано: старые вещи, хрупкий кафель, тусклый свет, запах нафталина и пыль, которую сложно вытереть даже после генеральной уборки.

Как выглядит «бабушкин» ремонт: типичные детали

Узнать такой интерьер легко. Даже если вы никогда не жили в подобной квартире, вы точно ее сможете представить. Обычно в ней можно увидеть:

ковры — на полу, на стенах, даже на диване. Они были не просто украшением, а способом утеплить дом;

сервант с хрусталем. Там стоят фарфоровые чашки, бокалы и сервизы;

вязаные салфетки — на телевизоре, под вазами, на подлокотниках кресел;

мебель-трансформер. Это стол-книжка, секретер с выдвижной доской — такие вещи помогали сэкономить место, когда приходили гости;

обои в цветочек или полоску;

люстры в виде капель или свечей. Еще — торшеры с бахромой и шнурками;

текстиль повсюду — чехлы на диване, покрывала, занавески.

Плюсы и минусы «бабушкиного» ремонта

Такой интерьер — это не только уют и ностальгия. У него есть свои плюсы и минусы. Все зависит от того, кто живет в квартире и как к ней относится. Недостатки «бабушкиного» ремонта связаны не только с устаревшим стилем, но и с функциональностью: в комнатах обычно не хватает розеток, освещение не рассчитано на современные сценарии жизни, сложно установить кондиционер или другую технику без модернизации электрики и других доработок. Кроме того, стены и полы могут быть неровными, из-за чего мебель может плохо становиться по уровню или требовать подгонки.

Для собственника квартиры

Плюсы:

можно сразу заселять желающих снять квартиру. Если нет денег на капитальный ремонт, не нужно тратиться. Достаточно убрать хлам, подлатать сантехнику и выбросить сломанные вещи. В квартире будет чисто и уютно;

меньше стресса. Это значит, что если сдаете квартиру в аренду, не так страшно, если кто-то поцарапает стол или сломает стул — все равно интерьер не новый;

высокий спрос. Недорогие квартиры с «бабушкиным» ремонтом всегда востребованы среди желающих снять жилье. Особенно если они чистые, ухоженные и в хорошем состоянии.

Минусы:

старые коммуникации. Водопровод может течь, полы скрипеть, а проводка не справляться с современной техникой. Это не только неудобно, но и опасно;

запах и захламленность. Старые ковры, мебель, текстиль — все это может источать затхлый запах. Еще большое количество вещей делают пространство тесным и тяжелым;

не так просто сделать фотографии для подачи объявления. Чтобы квартира выглядела привлекательно, придется потрудиться: убрать лишние вещи, сделать хорошие фото, возможно, провести косметический ремонт.

Если хотите немного освежить интерьер, не меняя его полностью — попробуйте не ремонтировать масштабно, а обновить обои в стиле советских лет, оставьте пару винтажных предметов, добавьте светлые элементы в скандинавском стиле. Получится уютно, стильно и недорого.

Для арендатора

Снимать такую квартиру может быть выгодно. Многие снимающие жилье в Москве и других городах выбирают именно такие варианты, потому что они дешевле.

Плюсы:

низкая цена. Такие квартиры обычно сдают дешевле. Значит, сэкономленные деньги можно потратить на уют: купить плед, торшер, красивую посуду;

меньше переживаний о состоянии квартиры. Если случайно уроните чашку или поцарапаете пол — это не трагедия. Хозяева обычно спокойно к этому относятся, ведь интерьер и так не идеальный.

Минусы:

что-то постоянно ломается. Например, лампочки мигают, у плиты одна конфорка не греет, а другая — работает слишком сильно. Водонагреватель работает «по настроению»;

присутствует специфический запах — смесь пыли, старого дерева, нафталина подходит не всем. Иногда его можно убрать только после серьезной уборки.

«Спрос на квартиры с так называемым «бабушкиным» ремонтом претерпел изменения. Если раньше такой объект рассматривался исключительно как проблемный актив, требующий немедленных вложений, то сейчас его восприятие стало более сложным. Сегодня винтажные предметы часто интегрируются в интерьер, их обновляют, чтобы такая мебель заиграла новыми красками. Тем не менее, спрос на такие квартиры невысокий: например, около 50% москвичей, согласно недавнему опросу Colife, готовы отказаться от аренды квартиры с «бабушкиным» ремонтом. Но все же не всех арендаторов и покупателей пугает такой формат жилья», — отмечает Светлана Опрышко, директор портала Всеостройке.рф.

Что делать с такой квартирой с «бабушкиным» ремонтом

Если вы купили или сняли квартиру с «бабушкиным» ремонтом, у вас есть несколько вариантов:

оставить как есть. Если все в порядке, коммуникации работают, а интерьер нравится, можно ничего не менять;

частично обновить. Замените старые обои, купите новую лампу, уберите лишние вещи. Можно оставить пару винтажных деталей — они добавят уюта;

сделать капитальный ремонт. Если хотите современное жилье, значит придется потратиться.

Комментирует Александр Шнурко, операционный директор ООО «Монзе»:«Подход к квартирам с «бабушкиным» ремонтом всегда индивидуален и зависит от статуса объекта. Если речь идет о типовой квартире в панельном доме, то, как правило, перед продажей требуется косметический ремонт: необходимо выровнять стены, обновить отделку, выбрать спокойные, нейтральные цвета и не перегружать пространство. Для продажи или сдачи в аренду достаточно базовой мебели, необходимой для переезда. Это кухонный гарнитур, кровать, шкаф, стол, тумба под телевизор. По нашим подсчетам, такой комплект для однокомнатной квартиры обходится в 570-700 тыс. рублей».

При показах и даже публикации фото в объявлении рекомендуем придерживаться базовых принципов хоумстейджинга: квартира при просмотре и на снимках должна напоминать номер в отеле — быть аккуратной, чистой и без личных предметов на виду. В этом случае даже недорогая, новая меблировка будет смотреться выигрышно.

Если квартира находится в значимом архитектурном объекте, например, в сталинке или доме с историей, возможен другой подход — сохранение или восстановление оригинальных деталей, стилизация под ретро, хотя такие объекты часто приобретают для себя, а не для перепродажи, и у них есть свой шарм.

Особенности сдачи в аренду «бабушкиных» квартир

Если оценивать, насколько сегодня люди готовы снимать квартиру с «бабушкиным» ремонтом, то обычно такой вариант подходит либо невзыскательным арендаторам, либо людям, которые готовы улучшить объект или его отдельные элементы.

Общая практика рынка вторичной недвижимости показывает прямую зависимость ценообразования и спроса. Квартиры с «бабушкиным» ремонтом снимают арендаторы, готовые поступиться комфортом в угоду экономии. Если же собственник квартиры не понижает среднерыночную стоимость, то подобные варианты сдаются долго.

При этом аудитория арендаторов, как правило, более прагматичная, чем покупатели квартир. Арендаторы готовы мириться со старым ремонтом ради более низкой арендной платы, особенно в центральных районах крупных городов. Тем более, собственники такой недвижимости чаще лояльнее к будущим арендаторам. Например, они спокойнее относятся к людям с домашними питомцами, которым может быть непросто найти квартиру с современным ремонтом из-за того, что собственники опасаются за отделку и мебель

«В чистом виде «бабушкин» ремонт, сильно проигрывает объектам с современной отделкой. Это разные классы и категории. Тем не менее, на рынке встречаются такие варианты с элементами минимализма, причем они востребованы среди зумеров. Они очень часто обсуждают с арендодателями возможность избавления объекта от лишней мебели и приведения квартиры в более-менее облегченный формат для жизни», — обращает внимание Юлия Дымова, директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet.

Собственникам квартир можно посоветовать одно из основных направлений улучшения подобного жилья — если нужно его сдать, очевидно, что оно должно быть чистым, ухоженным, без сломанной мебели. Все обои должны быть поклеены, рваных быть не должно, полы должны быть чистые и целые, все фасады кухонь тоже должны быть на месте. Причем важно сделать это еще на этапе подачи объявления – фото объекта должны выглядеть привлекательно.

Основная боль всех «бабушкиных» квартир — это санузлы. Есть много современных методов, с помощью которых сантехнику можно привести в приемлемый, адекватный вид. Это, конечно, требует затрат, но минимальных. В дополнение к этому можно также убрать лишнюю мебель, потому что очень многие люди, особенно когда это касается аренды, не снимают винтажные объекты. Им не интересны раритетные элементы мебели, которые содержатся в этой квартире, их цель – просто взять пространство для жизни без лишней чужой энергетики.

Особенности продажи квартир с «бабушкиным» ремонтом

Интерес к таким квартирам может быть обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых — финансовой составляющей. В условиях высокой стоимости ипотечного кредитования и общей экономической неопределенности покупатели стали рационально подходить к бюджету. Квартира с сохранившейся старой отделкой позволяет сэкономить по сравнению с покупкой аналога с современным ремонтом. Эта разница позволяет снизить кредитную нагрузку либо вложить сэкономленные средства в ремонт по собственному вкусу.

Во-вторых, сегодня есть устойчивый тренд на аутентичность и винтаж. Для определенной категории покупателей подлинные элементы интерьера советской эпохи — не недостаток, а ценный потенциал для создания уникального пространства с историей. Кроме того, сохраняется интерес к таким квартирам со стороны флипперов, которые зарабатывают на том, что покупают объекты с устаревшим ремонтом или даже полностью «убитые» квартиры, обновляют их и перепродают с доходностью.

Владимир Комлев, управляющий партнер строительной компании «Билдсервис», отмечает: «На рынке выделяются две группы покупателей. Первая в любом случае будет делать собственный ремонт, и ухоженность помещения играет роль только в понижении стоимости сделки. При этом глобального значения качество отделки не имеет. Вторая группа покупателей планирует после приобретения жилья начать сразу проживать в квартире, а к вопросу ремонта подходить постепенно — по мере появления финансов».

Вопрос реставрации отдельных предметов интерьера для дальнейшей продажи жилья актуален только в случае, если само здание, в котором расположена собственность, представляет историческую ценность. В этом случае возвращение внешнего вида квартиры к истокам даст дополнительное ценовое и культурное преимущество. А устаревшая сантехника снизит стоимость, так как ее замена требует существенных затрат. В любом случае, собственнику недвижимости с «бабушкиным» ремонтом, нацеленным на ее продажу, необходимо смотреть на покупательский спрос и реакцию потенциальных клиентов при просмотре. Если квартира не продается длительное время, нужно либо опускаться в цене, либо уже вносить изменения в отделку квартиры.

Юлия Дымова акцентирует внимание: «Если говорить о продаже квартир с «бабушкиным» ремонтом, то в основном их приобретают флипперы, которые разбирают все до основания и делают полноценный ремонт, а также хоумстейджеры, которые приводят в порядок то, что есть».

Большинство покупателей все же предпочитает жилье, которое можно быстро и недорого адаптировать под себя. Квартира, предназначенная для продажи, должна выглядеть универсальной, подходящей для людей разного возраста. Важно, чтобы пространство легко трансформировалось под разные задачи — например, превращалось из спальни в гостиную или рабочий кабинет.