Как спасти растения от фитофторы

Согласитесь, обидно, когда весь год стараешься над садом и надеешься на хороший урожай, а его кто-то губит. Фитофтора всегда появляется незаметно, но быстро забирает жизненные силы растения.

Кажется, что лучшее время для борьбы — это лето, хотя, на самом деле, лучшего результата вы добьетесь именно осенью. В это время грядки уже пустые, посадок не планируется, поэтому можно спокойно бороться с вредителем.

Агрессивные препараты здесь не подойдут — они убивают и полезные бактерии, которые нужны почве. Когда она остается без любой жизни, вероятность возникновения заболеваний повышается. Эффективные использовать средства более мягкие, например, триходерму, которая питается спорами фитофторы.

Рецепт оздоровительного коктейля для огорода довольно прост. Купите любой препарат с триходермой и приготовьте раствор по инструкции. Чаще всего это смешивание с теплой водой и добавление сахара.

Затем получившуюся смесь растворите в 10 литрах воды без содержания хлора. После уборки урожая пройдитесь по грядками и полейте их тем количеством жидкости, которое рекомендует производитель.

Главное условие эффективной борьбы — чистота грядок, как пишет автор канала «Урожайный сад и огород». Любые органические остатки могут привести к тому, что споры фитофторы вновь проявят себя.

