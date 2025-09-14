Кинолог рассказал о деталях памяти собак

Собаки не запоминают мелочи, в целом у них развита кратковременная память, но хороших людей они помнят долго. Так считает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Как заметил кинолог, у собак развита кратковременная память - не более нескольких минут. Именно на эту особенность памяти у собак опираются хозяева - дрессируют в моменте. Но если они обнаружили, например, разорванный тапок, то ругать животное бесполезно - оно уже ничего не помнит и не поймет, за что его ругают.

"Память собак - вопрос не до конца изученный наукой. Есть все основания полагать, что она у питомцев, в отличие от людей, особенно эпизодическая, развита хуже. В основном они выстраивают цепочки памяти благодаря ассоциациям", - говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Тем не менее долгосрочная память у собак тоже есть. Она состоит из ассоциативной и эпизодической памяти. Питомцы запоминают негативные или положительные эпизоды из прошлого. Что применяется в дрессировке: собака знает, что за выполнением команды последует угощение. Или хозяин берет в руки поводок - значит, пора гулять.

Как считает Голубев, тут важны ассоциации и обоняние. Хозяин - главный, а его запах собака начинает чувствовать до того, как он войдет, и даже издалека в толпе. В целом собаки способны помнить хозяина долго, даже спустя годы. Возможно, детали сотрутся, но образ, ассоциации останутся.